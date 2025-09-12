La Fiaip Napoli incontra i candidati al nuovo direttivo nazionale

- pubblicità -

La Fiaip Napoli si prepara ad accogliere i candidati alle cariche più prestigiose della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP).

L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di lunedì 15 settembre nella sala Convegni dell’Associazione Costruttori edili della Provincia di Napoli alla Via Riviera di Chiaia 202 – Napoli. Dalle ore 15,30 il candidato alla Presidenza Nazionale Fabrizio Segalerba presenterà la sua visione per il futuro della Federazione, sottolineando l’importanza della formazione continua e del supporto agli agenti immobiliari.

In un momento di transizione per l’intero settore, soggetto alle continue fluttuazioni dell’economia globale, sarà la giusta occasione per scambiare opinioni importanti sulle tematiche più rilevanti per il settore immobiliare. Sarà un’occasione per far sentire la propria voce e contribuire attivamente al cambiamento.

“Fabrizio Segalerba, che nel corso degli anni di presidenza Baccarini ha brillantemente ricoperto il ruolo di segretario, ha la giusta esperienza ed il carisma per guidare gli associati verso un futuro migliore attraverso un confronto costruttivo con le istituzioni e una visione innovativa della professione” spiega il presidente della Fiaip Napoli Vito Gagliardo che modererà l’incontro. “Siamo molto orgogliosi che nella squadra di Segalerba la Campania sia rappresentata egregiamente dal collega salernitano Corrado Mirra candidato Vice Presidente Nazionale con delega alle Relazioni Sindacali ,lavoro e welfare” dichiara Salvatore Mirabile Presidente della Fiaip Campania.

All’incontro saranno previsti, tra gli altri, gli interventi del vice presidente Acen Antonio Giustino, del Tesoriere Nazionale di Confedilizia Dario dal Verme, del Presidente di Confedilizia Napoli Tommaso Maglione e del Direttore Generale di Auxilia Finance Roberto Bassani.