Dalle autorità politiche alle associazioni di impresa, dai sindacati alle università e agli enti pubblici, successo a Napoli per il convegno “La sicurezza sul lavoro è responsabilità di tutti”, organizzato da PSB Consulting srl e fortemente supportato dalla Commissione Lavoro e Previdenza dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli. Il convegno, che si è svolto lunedì 16 settembre a Bagnoli nell’ex Base Nato, è stato patrocinato proprio dall’ODCEC di Napoli e ha visto come partner PSB srl e media partner Gruppo 24 ore.

L’apertura dei lavori ha visto la partecipazione di Pasquale Natale- Amministratore PSB Consulting s.r.l.; Enza Amato Presidente del Consiglio Comunale di Napoli; Antonio Marciano, Presidente Fondazione Campania Welfare; Enrico Carrieri, Segretario Commissione Lavoro e Previdenza dell’ODCEC di Napoli; Daniele Leone Dirigente Regionale INAIL. Alla tavola rotonda hanno partecipato : Valentina Popolo, Docente di Gestione e Sicurezza degli Impianti Industriali UniPegaso; Romano Benini Consulente Ministero del Lavoro e docente universitario; Adele Pomponio Dirigente INAIL; Giuseppe Cantisano Dirigente Ispettorato Nazionale del Lavoro; Bruno Anastasio Presidente Commissione Lavoro e Previdenza ODCEC di Napoli; Vittorio Ciotola Presidente Regionale Giovani Industriali Campania; Nicola Ricci Segretario Generale CGIL Napoli; Giovanni Sgambati Segretario Generale UIL Napoli; Melicia Comberiati Segretaria Generale CISL Napoli; Mariano Santillo Responsabile Sicurezza sui luoghi di lavoro PSB Consulting s.r.l.

Il focus della tavola rotonda:

Tanti i temi discussi durante il convegno: dalle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare attenzione alla normativa vigente, alle buone prassi da adottare in materia. E’ stata però la “Patente a crediti” (cosiddetta patente a punti) a costituire il focus della tavola rotonda. Tale strumento entrerà in vigore il prossimo 1 ottobre 2024 e riguarda imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili. Questi dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza come previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024). Si tratta di uno strumento abilitante ma anche migliorativo per le imprese perché le spingerà ad un comportamento virtuoso, come ha sottolineato il professor Mario Gallo, moderatore del convegno e autore de Il Sole 24ore.

“L’ Ispettorato del lavoro ha un ruolo centrale perchè si preoccuperà di rilasciare, revocare e sospendere questa patente. Il tema della sospensione è quello che ci preoccupa però maggiormente. Attendiamo il decreto del Ministero ovvero, la norma secondaria, per poter cominciare”, ha commentato Giuseppe Cantisano, dirigente dell’Ispettorato del Lavoro.

“La patente a crediti è uno strumento aperto, passibile di modifiche e probabilmente di ampliamenti anche ad altri ambiti e settori. E’ previsto un monitoraggio che durerà 1 anno, dove si potrà comprenderne l’efficacia. – ha aggiunto Romano Benini, consulente del Ministero del Lavoro e docente universitario – Più in generale è necessaria grande attenzione nei contratti di lavoro per quanto riguarda il bilanciamento tra lavoro e vita della persona. Bisogna limitare lo stress lavorativo che genera patologie psicologiche non sempre tutelate”.

Conclusioni dell’amministratore Unico di PSB Consulting srl Pasquale Natale:

“Si baratta spesso la Sicurezza DEL lavoro con quella SUL lavoro e, purtroppo, non sempre se ne può attribuire la “responsabilità” ad un unico soggetto. Quello che si è tenuto oggi nella ex Base Nato di Bagnoli, nella sede della PSB è stato più di un convegno, più di una tavola rotonda. C’è stato un vero e proprio momento di condivisione tra i vari attori della sicurezza con scambi di esperienze e suggerimenti. Ringrazio veramente gli organizzatori dell’evento e i relatori e mi compiaccio di aver potuto condividere un momento di confronto su un argomento centrale ed interdisciplinare come la Sicurezza sul lavoro”.