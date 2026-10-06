La stanza dell’architetto – secondo appuntamento venerdì 9

Architettura e arte tornano a incontrarsi negli spazi di Prezioso Casa. Venerdì 9 ottobre, alle 18.30, il flagship store Prezioso Casa di Piazza Vittoria a Napoli ospita “Disegno abitato”, secondo appuntamento di “Prezioso Gallery… La Stanza dell’Architetto”, il format che trasforma periodicamente lo showroom in uno spazio di sperimentazione dedicato al design contemporaneo.
Protagonisti di questa nuova tappa saranno l’architetto Paola Sola, project lead, e l’artista Gabriele Bonomo, chiamati a costruire un ambiente nel quale progetto architettonico e ricerca artistica diventano parti dello stesso racconto.
Disegno abitato
“Disegno abitato” nasce dall’idea di uno spazio che non sia soltanto contenitore, ma espressione di chi lo immagina e di chi lo attraversa: un luogo nel quale materia, luce, opere e arredi concorrono alla definizione di una nuova esperienza dell’abitare.
È uno dei principi alla base de “La Stanza dell’Architetto”, progetto ideato da Loredana De Luca, direttrice di TheSignEvent, e nato dalla volontà dell’imprenditore Gaetano Ambrosca di aprire gli spazi di Prezioso Casa alla città e alla comunità dei professionisti, trasformando lo showroom di Piazza Vittoria in una galleria di arte applicata e in un luogo di confronto intorno alla cultura del progetto.
Il format
Il format si fonda sul principio della “Curatela Temporanea”: più volte nel corso dell’anno Prezioso Gallery cambia pelle e consegna idealmente le chiavi di una stanza a un architetto o a un designer, lasciandogli la possibilità di reinterpretarla attraverso una propria visione. A guidare ciascun intervento sono tre elementi – materia, luce e spazio abitato – mentre materiali, arredi e finiture vengono scelti in collaborazione con il team tecnico della Gallery.
Confronto architettura-arte
Con “Disegno abitato” il confronto si allarga al rapporto tra architettura e arte. Non si tratta di inserire semplicemente un’opera in uno spazio già progettato, ma di far nascere i due linguaggi insieme. La Stanza diventa così un dialogo a due voci: l’artista non interviene come elemento decorativo e l’architetto non costruisce soltanto la cornice, ma entrambi partecipano alla creazione di un ambiente unitario, nel quale l’opera può influenzare proporzioni, superfici, texture e luce e lo spazio può, a sua volta, modificare la percezione dell’opera.
“Disegno abitato” segna il secondo capitolo del percorso inaugurato con “This is me”, firmato da Francesco Rotondale ed Emilia Abate con Federica Giulivo. Paola Sola e Gabriele Bonomo raccolgono ora il testimone con un progetto che porta avanti l’idea di una Gallery in continua trasformazione, destinata a cambiare identità a ogni nuova curatela.
Il talk e il vernissage
L’installazione non si esaurisce nella serata inaugurale, ma resta successivamente fruibile, trasformando lo showroom in un percorso nel quale l’esperienza estetica precede quella commerciale. Al termine del talk sarà quindi ufficialmente inaugurata “Disegno abitato”, con vernissage e un percorso di degustazione dedicato ai vini di Agri Solaris, negli spazi di Prezioso Gallery.
Da Work@Home a “Estro”
A raccontare questo percorso saranno Ernesto Venanzi, coordinatore e product designer di AANT, ed Elena Sambucci, designer del progetto. “Estro” sarà presente sia da EDIT sia all’interno della Stanza dell’Architetto, segnando il passaggio dalla sperimentazione accademica alla produzione attraverso il dialogo tra formazione e impresa.
Il Sannio nel calice con Agri Solaris
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