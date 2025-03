- pubblicità -

Il Premio Ippocrate rappresenta un riconoscimento prestigioso per chi dedica la propria vita alla cura, ma può essere anche un’occasione per ribadire che la salute non è un privilegio, bensì un diritto universale. Quest’anno il vincitore, il Dottore Errico, ha scelto di trasformare questa visibilità in uno spazio di lotta e solidarietà, parlando non di sé, ma di un progetto che incarna un’idea diversa di sanità e giustizia sociale. Ci parli del Premio Ippocrate e del suo significato per lei. “Guardi, le gratificazioni personali lasciano il tempo che trovano, non che non mi faccia piacere, anzi, ma ho già avuto modo di ringraziare e ora è il tempo di dedicare questi spazi ad altro. In ogni caso, la vera soddisfazione non sta nei riconoscimenti, ma nella possibilità di dare una mano a qualcuno, permettergli di tornare a casa con un problema – forse – in meno. L’unico motivo per cui ho accettato questa intervista è per sfruttare lo spazio a disposizione e far conoscere un’iniziativa straordinaria: l’Ambulatorio Popolare di Villa Medusa.” Ci racconti allora di questa iniziativa.

“Due miei colleghi, di cui è giusto fare i nomi perché le cose belle devono avere un nome e cognome, la Dottoressa Marquardt e il Dottore Aquilino, mi hanno parlato di questo spazio bellissimo di cui fanno parte! L’Ambulatorio Popolare di Villa Medusa è una risposta dal basso all’erosione del sistema sanitario pubblico, sempre più sacrificato sull’altare del profitto. In questo posto la salute non è merce, non è un numero su una lista d’attesa: è un diritto inalienabile. L’ambulatorio offre visite gratuite con medici e professionisti della salute, supporta le persone nell’accesso ai servizi pubblici e promuove campagne di informazione per restituire consapevolezza e autodeterminazione alla comunità. È più di un luogo di cura: è un presidio di resistenza, un punto di incontro per chi crede che la salute non sia un favore da ricevere, ma qualcosa da difendere insieme. In un mondo in cui i poveri si ammalano per primi e si curano per ultimi, esperienze come questa sono indispensabili.”

Come possono le persone contribuire a questa iniziativa?

“Chiunque può fare la differenza: donando tempo, competenze, risorse o anche solo diffondendo il messaggio. Ogni scusa è buona per contribuire, anche la più sciocca, ad esempio, rimediare a un brindisi andato male, perché ogni piccolo gesto ha un valore. L’idea di salute che va difesa è collettiva, perché nessuno si salva da solo. Più mani si tendono, più questo progetto cresce e diventa un segnale forte che un altro modello di sanità – e di società – è possibile.”

Progetti per il futuro?

“Continuare a fare la mia parte, con la consapevolezza che la salute non si tutela da sola e che ogni battaglia per il diritto alla cura è anche una battaglia contro le disuguaglianze. Il futuro che vorrei è uno in cui non servano più ambulatori popolari per colmare le falle di un sistema che dovrebbe proteggere tutti, non solo chi può permetterselo. Fino ad allora, l’unico progetto possibile è restare in prima linea, costruendo spazi di solidarietà e resistenza.”