Lexant apre a Napoli e rafforza il tributario con Elio Cocorullo

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Lexant Società Benefit tra Avvocati apre una sede a Napoli e rafforza la propria advisory nel Diritto Tributario con una nuova partnership con il prof. Elio Cocorullo, avvocato cassazionista, abilitato in Italia e Inghilterra, e Vicepresidente dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Le due novità segnano una nuova tappa nella crescita dello Studio: una presenza più vicina alle imprese del Mezzogiorno e una competenza tributaria ancora più integrata con le altre aree di attività.

La dimensione fiscale attraversa oggi molte delle decisioni cruciali per imprese e gruppi, dalle operazioni di M&A e riorganizzazione societaria ai contratti, fino ai progetti di sviluppo e internazionalizzazione. Con il potenziamento della divisione, Lexant amplia la capacità di seguire queste operazioni attraverso il coordinamento delle diverse competenze dello Studio.

Andrea Arnaldi

«Lo sviluppo della Divisione di Diritto Tributario si inserisce pienamente nel percorso di crescita di Lexant e nella nostra idea di studio multidisciplinare», dichiara Andrea Arnaldi, Founding Partner di Lexant. «Sempre più spesso i nostri clienti ci chiedono di poter contare su un interlocutore capace di coordinare competenze diverse e di accompagnarli nelle decisioni con una visione complessiva. Il rafforzamento dell’area tributaria risponde esattamente a questa esigenza e rappresenta un completamento naturale di aree strategiche per Lexant, come M&A, consulenza d’impresa e operazioni straordinarie».

La collaborazione con Cocorullo porta nel progetto di Lexant un’esperienza maturata nel diritto tributario e una presenza professionale consolidata tra Milano, Napoli, Londra e Lugano. L’apertura della sede napoletana rafforza, al tempo stesso, il rapporto dello Studio con il territorio e amplia la sua presenza nazionale.

Elio Cocorullo

«La collaborazione con Lexant nasce dalla volontà di mettere la mia esperienza nel diritto tributario al servizio di un progetto più ampio e multidisciplinare. Credo che oggi, soprattutto nelle operazioni che coinvolgono imprese e gruppi, la consulenza tributaria debba essere strettamente integrata con le altre competenze legali», commenta l’avv. prof. Elio Cocorullo.

Lexant Società Benefit Tra Avvocati

Fondato e guidato dagli avvocati Anna Caimmi e Andrea Davide Arnaldi, Lexant si avvale di un team di 70 professionisti tra avvocati e fiscalisti, distribuiti sulle sedi in Italia, Milano, Torino, Roma, Firenze, Verona e Napoli. Il portafoglio clienti è composto da multinazionali e PMI operanti in ogni industry, che affidano a Lexant consulenza e assistenza in tutte le discipline del diritto sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Forza, operosità e laboriosità, disponibilità al sacrificio, forza dell’intelligenza collettiva, spirito di squadra, competenza tecnica, ingegnosità, efficienza organizzativa. Questi i valori in cui Lexant si riconosce.