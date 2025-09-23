L’implantologo napoletano Andrea Tedesco in giro per il mondo

- pubblicità -

Dall’India a New York, Buenos Aires, Instanbul, Brasile, Manchester e alla mitica università La Sapienza a Roma….. inviti ad effettuare corsi e interventi dove il Dottor Tedesco, nei prossimi mesi, spiega e insegna la sua tecnica innovativa.

Un vanto per l’Italia, il Dottor Andrea Tedesco, Implantologo, si occupa ormai da anni di riabilitazioni implanto-protesiche soprattutto su casi complessi e principalmente dell’evoluzione innovativa dell’implantologia dentale.

Il Dottore ha messo a punto un nuovo protocollo chirurgico da lui definito “Tecnica Zigomatica Minimamente Invasiva TZMI” fatto di nuovi inserti dedicati per la chirurgia zigomatica ed un approccio tale da rendere gli step estremamente controllati e di facile gestione, che ha riscontrato un enorme successo.

Nel 2023 ha fondato la prima Società Italiana di Implantologia Zigomatica e Pterigoidea e l’ultima grande soddisfazione è quella di aver fondato la Zygomatic Implants World Academy, la prima Società Mondiale di Implantologia Zigomatica, con un incredibile interesse da parte di tantissimi colleghi da tutto il mondo immediatamente iscritti appena il Dottore ne ha comunicato l’ufficializzazione.

Il 28 Giugno scorso, a Lecce, nel Salento, si è svolto l’evento più importante in Italia su quest’argomento, il IV ZYGOMA DAY, Congresso Internazionale giunto alla quarta edizione. In questo contesto il Dottor Tedesco ha presentato ufficialmente la ZYGOMATIC IMPLANTS WORLD ACADEMY, la prima Società Mondiale di Implantologia Zigomatica.

Durante questo congresso il Dottor Tedesco ha ricevuto un importante riconoscimento dal Professor Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), un Premio per il lavoro svolto da anni nella ricerca di nuove tecniche per chi soffre di gravi atrofie mascellari, per aver ideato una nuova tecnica meno invasiva con la strumentazione piezoelettrica, aver ideato un Master di II livello in Implantologia Zigomatica all’Università di Pisa, aver disegnato un impianto zigomatico, un kit di strumenti chirurgici dedicato ed infine aver creato la prima Società Mondiale di Implantologia Zigomatica con sede in Italia.

Oggi la tecnica ideata da Tedesco è richiesta in tutto il mondo con prestigiosi inviti per corsi e interventi chirurgici a New York, Buenos Aires, Instanbul, Brasile, Manchester e alla mitica Università La Sapienza a Roma.

È un grande piacere per me fare questi corsi e interventi dove posso spiegare la mia tecnica. Il primo di questi eventi sarà nuovamente a New York per un fantastico corso il 24-25 settembre 2025, come ci dice il Dottor Tedesco, dove parleremo di un nuovo approccio Piezosurgery, di un nuovo protocollo, di nuovi inserti per un’implantologia sicura e accurata anche per casi avanzati.

Ci sarà una sessione pratica su modelli dove i partecipanti potranno esercitarsi e alcuni interventi chirurgici in diretta.

Poi sarò a Novembre a Buenos Aires, Argentina, poi Instanbul, Inghilterra, Brasile e alla Sapienza a Roma.

La ricerca continua, come dice il Dottore, all’Università di Pisa, dove sono Docente/Tutor al Master di II livello in Implantologia Zigomatica, con interventi su pazienti compromessi.

Con la fondazione della Zygomatic Implants World Academy, l’Italia si afferma come centro di riferimento mondiale per la formazione, la ricerca e lo sviluppo in implantologia zigomatica.

Un traguardo significativo che valorizza il contributo della scuola odontoiatrica italiana nel panorama internazionale e che promette di offrire nuove opportunità terapeutiche a pazienti in tutto il mondo.

Tutto questo rappresenta significativamente un evento di svolta per il settore, non solo per l’altissimo livello scientifico del nuovo protocollo chirurgico ma anche per il riconoscimento formale di un lavoro pionieristico di Tedesco destinato a lasciare il segno nella chirurgia orale del futuro.