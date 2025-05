L’Internista 2.0, corso al Cardarelli

- pubblicità -

La Medicina Interna riveste un ruolo centrale nella gestione e nel trattamento delle patologie complesse, – afferma Luigi Ferrara- , Direttore U.O.C. Medicina Interna 2 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli di Napoli, con l’obiettivo finale di migliorare la qualità di vita dei pazienti considerandoli nella loro globalità, attraverso una cura personalizzata e completa.

Le UU.OO.CC dell’AORN “A. Cardarelli”con i 3466 pazienti trattati su 17.209 ricoveri totali provenienti dal Pronto Soccorso nel 2024, sono il valore aggiunto nella cura dei malati”. E’ con questa consapevolezza che venerdi 23 maggio 2025 a partire dalle ore 9.00, si terrà presso l’Aula Mediterraneo, Pad. H A.O.R.N. dell’Ospedale Cardarelli il corso “L’Internista 2.0” accreditato ECM e rivolto ai dirigenti medici, dirigenti farmacisti, dirigenti biologi e infermieri a cura degli organizzatori: Maria Bova Dir. Medico UOC Medicina 2, e Raimondo Cavallaro, Dir. Medico UOC Medicina 2.

Il corso si articola in 4 sessioni, discussioni e confronti interattivi sulle nuove terapie del diabete mellito, nuove prospettive terapeutiche e approccio multidisciplinare nella BPCO, la terapia anticoagulanti orali, il ruolo dell’imaging nella diagnosi dell’amiloidosi cardiaca, solo per citare alcuni dei temi che verranno affrontati, perché un processo di sintesi non permetterebbe di analizzare e garantire al paziente la sua unicità e il miglior trattamento possibile.

La tipologia di pazienti ospitati nei reparti di Medicina Interna, è spesso costituita per lo più da persone anziane, affette da pluripatologie croniche che coesistono nello stesso individuo, spesso riacutizzate e con fasi critiche d’instabilità clinica e deficit funzionali. Più malattie quindi che minano lo stato complessivo di salute dei pazienti. Il medico internista, è chiamato ad arrivare ad una medicina ‘cucita’ su di loro per capire e mettere a punto il grado di complessità del caso da trattare. I Responsabili scientifici del corso sono: Francesca De Ritis, Dir. Medico UOC Medicina 2 , e Antonio Parrella, Dir. Medico UOC Medicina 2.

Formazione, ricerca, multidisciplinarietà saranno gli elementi fondanti della Medicina Interna per poter effettuare scelte appropriate per il trattamento del paziente complesso e non della patologia.

