L’Internista 2.0…And Friends, corso di formazione al Cardarelli

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Venerdi 9 ottobre torna puntuale l’appuntamento con la medicina interna a Napoli. A partire dalle ore 8.30 fino alle 16.00, l’Aula Mediterraneo, Pad H A.O.R.N. dell’Ospedale Cardarelli, ospiterà il corso L’Internista 2.0…And Friends, accreditato ECM e rivolto ai dirigenti medici, dirigenti farmacisti, dirigenti biologi, e infermieri.

L’obiettivo principale dell’evento curato dai dottori Raimondo Cavallaro Dir. Medico UOC Medicina2, Maria Bova Dir. Medico UOC Medicina 2, e dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina Interna Luigi Ferrara, è approfondire la gestione del paziente complesso e comorbido.

Come sottolineato dal dottor Ferrara, la medicina interna permette di pianificare trattamenti che considerano la persona nella sua totalità e non sulla singola patologia. Questo approccio multidisciplinare è fondamentale per gestire efficacemente malattie come il diabete, i disturbi cardiovascolari e le patologie autoimmuni.

Il corso si articola in 4 sessioni in cui discussioni e confronti interattivi saranno incentrati sull’approccio multidisciplinare della BPCO, sulle pillole di immunoallergologia, sui percorsi diagnostico-terapeutici in continua evoluzione, sui disturbi metabolici e l’impatto sistemico, dalla scienza di base alla pratica clinica.

I responsabili scientifici del corso sono: Francesca De Ritis Dir. Medico UOC Medicina 2 e Antonio Parrella Dir. Medico UOC Medicina 2. In uno scenario sanitario caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione, la medicina interna assume oggi un ruolo cruciale e strategico nel panorama ospedaliero, rappresentando il fulcro della continuità assistenziale per i pazienti affetti da più patologie croniche contemporaneamente.

Le diverse competenze specialistiche, la ricerca, e il confronto continuo si confermano l’unica chiave per garantire percorsi di cura personalizzati ed efficaci per il paziente.

Sabrina Ciani