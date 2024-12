Lo sfogo di un medico del 118: lascio le ambulanze

- pubblicità -

“Lascio il 118, lascio un posto da dipendente Asl, mi licenzio”. E “lo faccio, con grande rammarico – chi mi conosce lo sa – per quello che non è stato, per quello che non è, per quello che purtroppo non sarà mai”.

C’è tanta amarezza nell’addio di un medico del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, affidato a un messaggio ai colleghi su Whatsapp, parole che l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate (NtI) riporta su Facebook.

Dopo “24 anni di onorata carriera ‘on the road'”, si legge, il camice bianco abbandona l’incarico di dirigente medico di primo livello e passa alla medicina generale. Ieri il suo ultimo turno in ambulanza, il saluto finale e la considerazione più triste: “A nessuno importa di noi”.