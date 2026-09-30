Logopedia e Foniatria della Voce Artistica, il corso di aggiornamento

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La manipolazione laringea e il suo ruolo nella riabilitazione della voce professionale sono al centro del corso di aggiornamento in Logopedia e Foniatria della Voce Artistica in programma il 3 e 4 ottobre presso la scuola di canto Voce & Dintorni, in Corso Vittorio Emanuele 128, a Napoli. Il corso prevede 12 crediti ECM ed è aperto a un massimo di 40 partecipanti.

Il percorso mette in dialogo osteopatia e riabilitazione vocale, integrando valutazione clinica, tecniche manuali ed esercizi vocali e respiratori.

Il filo conduttore delle due giornate è il passaggio dal sintomo alla funzione: la manipolazione laringea sarà affrontata come parte di un piano terapeutico costruito sulla valutazione del paziente.

Prima giornata

La prima giornata sarà dedicata ai fondamenti teorici e alla valutazione. Le lezioni approfondiranno l’anatomia laringea e perilaringea, la fisiologia della fonazione e il controllo muscolare, con particolare attenzione alle disfonie da tensione muscolare e all’iperfunzione laringea.

Saranno inoltre esaminate le indicazioni e le controindicazioni delle tecniche manuali, insieme agli aspetti di sicurezza clinica. La valutazione del paziente disfonico e la palpazione della regione laringea costituiranno la base per il ragionamento clinico e la definizione del piano terapeutico.

Seconda giornata

La seconda giornata si concentrerà sull’applicazione delle tecniche manuali. I partecipanti approfondiranno i principi della manipolazione laringea, le tecniche perilaringee di base e il monitoraggio della risposta vocale durante il trattamento. Il programma comprende un laboratorio con esercitazioni pratiche, organizzate con un massimo di due partecipanti per lettino sotto la guida di un osteopata esperto, oltre alla discussione di casi clinici. Il corso si concluderà con la costruzione di un protocollo operativo e la verifica finale.

Docenti

I docenti sono Ugo Cesari, foniatra specializzato nella cura delle patologie della voce artistica; Anna Marsicano, logopedista e vocal coach; Emanuele D’Onofrio, logopedista e vocal trainer; e Augusto Benigni, osteopata esperto in manipolazione laringea.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per iscriversi al corso, contattare la dottoressa Anna Marsicano entro venerdì 2 ottobre 2026: annamarsi@msn.com | 335 128 71 04.