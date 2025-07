L’Ordine dei Medici al Sanità Film Festival

- pubblicità -

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia ha preso parte alla giornata conclusiva del Sanità Film Festival, confermando con la sua presenza un impegno che va ben oltre il perimetro clinico della professione medica.

È stato un gesto simbolico ma fortemente concreto, a testimonianza della vicinanza dell’Ordine alle istanze sociali e culturali del territorio, con una particolare attenzione al mondo dei giovani.

«Il nostro è un impegno che va oltre la medicina: è un investimento nel futuro – ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Bruno Zuccarelli –. Seminare nei ragazzi significa guardare avanti, offrendo loro strumenti di consapevolezza e umanità. Essere vicini ai giovani, nelle scuole e nella comunità, è un dovere che portiamo avanti con passione e concretezza». Proprio ai giovani, infatti, l’Ordine dedica da anni una parte significativa della propria azione istituzionale, attraverso progetti strutturati realizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Sono numerose le iniziative avviate, tutte accomunate dall’obiettivo di promuovere salute, consapevolezza e orientamento nei percorsi di vita e di studio degli studenti. Progetti che consentono di parlare con i ragazzi di temi caldi, quali: l’alimentazione, il bullismo, la dipendenza da sostanze o device digitali, l’educazione alla sessualità e la salute orale. Particolarmente apprezzato è il progetto “La salute passa attraverso le immagini”, che ha utilizzato strumenti visivi e creativi per coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie in una riflessione condivisa sulla prevenzione. Quest’anno, l’Ordine ha lanciato anche il format della Scatola delle domande, dove gli studenti possono porre quesiti in forma anonima ricevendo risposte da medici esperti, e ha intensificato i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) con incontri specifici in numerosi comuni della provincia – da Caivano a Castellammare di Stabia, da Poggiomarino a Napoli – durante i quali i professionisti hanno spiegato in modo chiaro e diretto il significato e il valore delle diverse figure sanitarie. Tutti questi interventi, realizzati grazie a un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, costituiscono una rete di prevenzione, educazione e orientamento che coinvolge migliaia di studenti ogni anno. Una rete che si fonda sulla collaborazione tra mondo medico e scuola, e che rappresenta uno dei pilastri del contributo sociale che l’Ordine dei Medici di Napoli intende continuare a garantire.

La partecipazione al Sanità Film Festival si inserisce, dunque, in questo percorso più ampio: un’occasione per fare rete con le altre realtà che si occupano di temi sociali e celebrare il legame tra salute, cultura e giovani generazioni. Un’occasione per ribadire che la medicina, oggi più che mai, è anche educazione, dialogo e presenza attiva sul territorio.