Lutto nel giornalismo, la scomparsa di Bruno Rubino e Bianca D’Antonio

Giornata di lutto per il giornalismo campano. Si sono spenti a distanza di poche ore Bruno Rubino e Bianca D’Antonio.

Rubino aveva 85 anni. Per molti anni è stato cronista al Mattino, dopo gli inizi al quotidiano Roma, ha legato l’ultima parte della sua carriera alla sede Rai di Napoli, dove è stato per oltre 15 anni – e fino alla metà degli anni ’90 – voce dell’edizione mattutina del Gr radio della Campania. Rubino ha accompagnato all’attività giornalistica la passione per la scrittura con la pubblicazione di poesie, romanzi e saggi. Lascia la moglie Rosa e i due figli Paolo e Claudio che ne hanno seguito le orme nel mondo del giornalismo. I funerali si terranno domani 21 febbraio 2025 alle 10 nella basilica di San Pancrazio, a Roma, città dove il giornalista si era trasferito negli ultimi anni.

Bianca D’Antonio è scomparsa nella giornata di mercoledì 19 febbraio 2025, all’età di 83 anni – era nata il 18 gennaio 1942 – a seguito delle complicanze di un intervento. Era laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed era giornalista professionista dal gennaio 1982. Per lungo tempo è stata la referente delle comunicazioni dell’Aeroporto Internazionale di Capodichino, lo scalo napoletano gestito da Gesac. I funerali si terranno domani, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 11,00, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi di via Aniello Falcone al Vomero.

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania si stringe alle famiglie dei colleghi in un grande abbraccio.

Gazzetta di Napoli si stringe attorno alle famiglie dei due insigni professionisti.