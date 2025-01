Lutto nel giornalismo, morto a Milano Fabio Postiglione

Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera, è morto nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 in un incidente stradale a Milano. Aveva 44 anni. Postiglione era alla guida del suo scooter ed è finito contro il guard-rail della Tangenziale Est di Milano, mentre rientrava a casa dopo una giornata al quotidiano milanese.

Fabio Postiglione è nato a Napoli, (a Mergellina, alla “torretta”, ndr) laurea in giurisprudenza, ma con l’anima da cronista.

I primi passi al quotidiano “Il Roma”, dove si fa le ossa tra notizie di cronaca nera e giudiziaria. Una penna precisa, che racconta senza paura fatti di camorra. E quei fatti, a un certo punto, gli si rivolgono contro. Corre il 2015, e Fabio finisce nel mirino dei boss.

Minacce pesanti, intimidazioni che non lasciano spazio all’immaginazione: l’auto e il motorino danneggiati, una folle corsa contromano per inseguirlo fino sotto casa. Un giornalista scomodo, dice qualcuno nelle intercettazioni. Perché lui – assicurano i colleghi – non si tira mai indietro. Racconta tutto, senza paura. Alla fine gli assegnano la scorta. Una vita blindata che non lo ferma mai. Nel 2016, la direzione dell’edizione lucana del Corriere del Mezzogiorno. Poi il grande salto: Milano, il Corriere della Sera, dove dal 2020 trova casa. Fino all’ultima corsa di notte in moto verso Cernusco sul Naviglio, dove abitava con sua moglie.

“Ho appreso con profondo dispiacere del tragico incidente stradale che ha portato alla scomparsa del giornalista Fabio Postiglione, già cronista de Il Roma e del Corriere del Mezzogiorno e ora del Corriere della Sera. Cronista di razza, entusiasta e coraggioso: così lo ricordano oggi i suoi colleghi”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa