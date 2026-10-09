Lutto nel giornalismo, morto Francesco Tedesco, aveva 53 anni

- pubblicità -

Il giornalismo campano è in lutto per la scomparsa di Francesco Tedesco, giornalista professionista napoletano di 53 anni e storico collaboratore dell’ANSA. Da tempo combatteva contro una grave malattia, affrontata con determinazione e serenità, continuando fino agli ultimi giorni a seguire il lavoro con passione, disponibilità e grande professionalità.

Dopo gli esordi nell’agenzia Rotopress, nel 2005 aveva intrapreso il suo lungo percorso professionale con l’ANSA nella redazione di Napoli. Prima impegnato nel progetto ANSAmed, era poi diventato uno dei punti di riferimento del notiziario generale, distinguendosi nella copertura delle principali vicende politiche e sportive della Campania.

Accanto all’attività giornalistica aveva svolto anche incarichi nel settore degli uffici stampa, ottenendo apprezzamenti per le sue capacità comunicative e per uno stile efficace e creativo. Sposato e padre di una figlia, nel corso degli anni aveva costruito una reputazione fondata su equilibrio, affidabilità e rigore professionale, qualità che gli avevano consentito di guadagnare la stima di colleghi e interlocutori in tutto il panorama dell’informazione regionale.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dal mondo delle istituzioni e dello sport. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a nome dell’amministrazione comunale, ha ricordato «la straordinaria professionalità, la rigorosa preparazione e la grande umanità» del giornalista, definendone la scomparsa una grave perdita per l’intera comunità cittadina.

Anche il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha espresso vicinanza alla famiglia e alla redazione dell’ANSA, sottolineando il valore professionale e umano di Tedesco e il rapporto di rispetto e solidarietà costruito negli anni con i colleghi.

Parole di affetto sono arrivate anche dal vicepresidente della Camera Sergio Costa, che ha ricordato Tedesco come un professionista serio e preparato, capace di raccontare la politica e la vita della città con equilibrio, rigore e sensibilità umana.

Al cordoglio si è unita infine la SSC Napoli. In una nota diffusa attraverso i canali ufficiali del club, il presidente Aurelio De Laurentiis, l’area comunicazione e tutta la società hanno espresso vicinanza ai familiari del giornalista, ricordandone la correttezza, l’educazione e l’elevata professionalità con cui per anni aveva seguito le vicende della squadra azzurra per conto dell’ANSA.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo dell’informazione campana, che ne conserverà il ricordo per le qualità professionali e umane che hanno contraddistinto una lunga carriera al servizio della notizia.

Anche Gazzetta di Napoli si unisce al cordoglio per la scomparsa dello stimato collega.