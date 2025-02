Lutto tra i medici, la scomparsa di Enrico Di Salvo, il medico missionario

- pubblicità -

È scomparso il professore Enrico di Salvo, già ordinario di Chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Specializzato in Chirurgia urologica, Chirurgia generale e Chirurgia vascolare, è stato un grande esempio di umanità, professionalità e generosità per generazioni di giovani chirurghi.

È stato uno dei promotori dei trapianti nel Sud Italia e da oltre vent’anni si era dedicato anche a missioni umanitarie nel terzo mondo. Dal suo primo viaggio come volontario nella foresta amazzonica, nel ’96, e successivamente in Benin, è tornato ogni anno in Africa per portare il suo contributo e nel 2013, insieme ad un gruppo di amici e colleghi, ha fondato l’associazione Sorridi Konou Konou Africa Onlus (ASKKAO) che sostiene diversi ospedali dislocati nel Benin e nei paesi limitrofi, e di cui era Presidente onorario.

Amato dai colleghi e dai pazienti, la scomparsa del professore di Salvo è una grande perdita in particolare per la Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II.

La comunità federiciana tutta si raccoglie commossa intorno alla famiglia, agli amici più cari, ai colleghi e agli allievi.

Con immenso dolore, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia esprime le proprie condoglianze per la scomparsa del Professor Enrico Di Salvo.

La sua vita è stata un faro di eccellenza, etica, dedizione e umanità. Professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università Federico II, il Professor Di Salvo ha lasciato un segno indelebile nella medicina, sia grazie alla sua instancabile attività didattica e clinica, sia per il suo impegno nelle missioni umanitarie in Africa e in Amazzonia. Attraverso queste esperienze, ha portato assistenza e speranza a popolazioni in condizioni di estrema difficoltà, incarnando i valori di solidarietà e responsabilità etica che ispirano la nostra professione.

«Abbiamo perso un collega, un uomo straordinario e un grande amico», dice il presidente Bruno Zuccarelli. «Ha sostenuto questo Ordine contribuendo negli anni a renderlo la casa di tutti i medici. Alla sua famiglia va l’abbraccio di tutta la categoria. Per tutti noi resterà indelebile il suo ricordo».