Medici, boom di nuovi iscritti allo SMI Campania

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In Regione Campania si è aperta una nuova stagione di adesioni al Sindacato Medici Italiani (SMI ) che registra 200 nuovi iscritti da gennaio 2026 in meno di nove mesi, raggiungendo i 500 iscritti solo nell’area della medicina convenzionata.

La Campania risulta, così, la prima regione in Italia, per numero di iscritti nella medicina convenzionata; si tratta di un risultato eccezionale, così Mario Iovane, Segretario Nazionale Organizzativo SMI.

Un ringraziamento è dovuto alle strutture provinciali e aziendali per l’impegno in questi mesi nelle vertenze e nella costruzione dell’iniziativa sindacale, a partire dalle manifestazioni che si sono svolte a Napoli e dallo sciopero del 15 e 16 settembre.

L’adesione e la crescita degli iscritti si è verificata in tutta la regione grazie all’azione del Segretario Regionale Giovanni Senese ch’è anche Segretario Aziendale della Napoli Sud 3, alla condotta del Segretario Aziendale della Napoli 2 Nord Salvatore Caiazza; all’impegno del Segretario Aziendale di Salerno Pasquale Contaldi, all’azione Segretario Aziendale di Caserta Pasquale Persico e di tutti i segretari aziendali, aggiunge, ancora, Iovane.

Questa crescita rappresenta un buon viatico per il nostro Congresso Nazionale di ottobre. Dalla nostra regione daremmo un grande contributo al suo svolgimento, così Giovanni Senese, Segretario Regionale Campania SMI.

I nuovi 200 iscritti in Campania allo SMI rappresentano una richiesta di tutela che medici chiedono. Il nostro impegno a tutela della categoria medica continuerà e sarà ancora di più puntuale, conclude Senese.