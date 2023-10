Medici di famiglia, leadership sindacale insufficiente

da Medici Senza Carriere riceviamo e pubblichiamo

Si spengono le luci di un Congresso che ha messo in evidenza il distacco che esiste tra una dirigenza sindacale in agonia e la politica che conta.

Le assenze politiche eccellenti la dicono lunga su quanto la destra abbia etichettato la nostra leadership sindacale.

Abbiamo dovuto ricorrere alle retrovie di FDL (Marta la Deliziosa che duetta con Pres)

per avere una rappresentanza di un partito di maggioranza.

Snobbati dal Ministro alle prese con la sua “colica renale”, ci saremmo aspettati il Mio concittadino Vaia, più volte immortalato in reportage fotografici con chi “se non vedo non credo”!!!|. Invece nulla di fatto e con una pseudopromessa di contratto, ahinoi ancora una volta definito “ponte”.

La verità è che è finito un ciclo sindacale e qualcuno dovrebbe pensare di fare un passo indietro per il bene della Medicina di Famiglia solo cosi quel muro in questo momento difficile potrebbe abbellirsi con porta finestra balcone e fioriere. Accontentiamoci dell’ormai consueto saluto clericale del Cardinal Ravasi!!!!

Abbasso Speranza EVVIVA SCHIFONE!!!!

Dr. Pasquale Persico

Medici di Medicina Generale ASL Caserta