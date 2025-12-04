Medicina, Zuccarelli: semestre filtro flop annunciato

- pubblicità -

«Gli esiti che arrivano da tutta Italia dimostra che avevamo ragione, il nuovo sistema di accesso alla facoltà di Medicina, basato sul cosiddetto “semestre filtro”, sta solo peggiorando le cose. I primi dati diffusi a livello nazionale mostrano percentuali di bocciature altissime, soprattutto nella prova di Fisica, con tassi di idonei in alcuni atenei inferiori al 10% e il rischio concreto che, a gennaio, il numero di studenti che avranno superato tutte le prove sia addirittura inferiore ai posti disponibili.

Una dinamica che non risparmia il Mezzogiorno e che, se confermata, avrà ricadute pesantissime anche per gli atenei campani e per il fabbisogno futuro di medici nella nostra regione».

Lo dice Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia. Per l’Ordine di Napoli il nuovo meccanismo selettivo rischia di essere insieme iniquo e miope.

Iniquo, perché chi ha i soldi per una Facoltà privata può accedere con il vecchio test. Quello

nuovo, resta invece sbilanciato su discipline come Fisica, con un livello di difficoltà così elevato e poco aderente alle competenze realmente necessarie per formare buoni medici, finisce per premiare solo chi proviene da contesti scolastici più forti e da famiglie in grado di sostenere percorsi di preparazione costosi.

Miope, perché in una regione come la Campania, già segnata da una gravissima carenza di medici di medicina generale, specialisti ospedalieri e professionisti dell’emergenza-urgenza, ridurre drasticamente il numero degli studenti ammessi significa compromettere l’assistenza dei prossimi anni. Per l’Ordine dei medici di Napoli, il problema non è

la necessità di una selezione – ritenuta legittima e doverosa per evitare il problema della pletora medica e garantire la qualità della formazione – ma il modo in cui viene realizzata.

«Non si può ribaltare da un anno all’altro il sistema di accesso, dopo l’abolizione del numero chiuso nazionale, scaricando sugli studenti e sulle loro famiglie il peso di scelte politiche e organizzative non meditate – prosegue Zuccarelli –. Si è eliminato un sistema che presentava delle criticità sostituendolo con uno che sembra concepito più per “fare fuori” che per selezionare chi ha talento, motivazione e capacità di studio».

Il rischio, per la Campania, è duplice: da un lato posti vacanti nelle facoltà di Medicina di Napoli e dell’intera regione, dall’altro la prospettiva di un ulteriore impoverimento del

Servizio sanitario regionale, già sotto pressione per l’onda lunga dei pensionamenti, la fuga verso altre regioni e all’estero, la difficoltà a coprire i turni nei pronto soccorso, nei reparti e nella medicina territoriale.