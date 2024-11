Medico di base aggredito

- pubblicità -

La Segreteria Aziendale dello Smi Sindacato Medici Italiani della Asl Napoli 1 centro esprime la solidarieta’ al proprio iscitto che e’ stato aggredito ieri nel suo studio di medicina generale.

il medico, aggiungono dallo smi,e’ ancora provato sia fisicamente che psicologicamente dalla aggressione subita ieri durante l’ambulatorio di medicina generale nel quartiere Ponticelli-Barra.

Secondo quando riferito dal medico al sindacato,sarebbe stato aggredito da un paziente per evitare di attendere il proprio turno in sala di attesa; il medico prontamente soccorso dagli altri pazienti e’ stato trasportato all’ospedale del mare dove ha riportato trauma cranico non commotivo,contusione addominale,escoriazioni multliple.

Lo Smi oltre alla solidarietà di tutto il sindacato ha messo a disposizione del proprio iscritto i legali della Segreteria Regionale e tutto il supporto necessario al proprio iscritto da parte dello Smi Campania.