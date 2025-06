Morto a 96 anni Franzo Grande Stevens, l’avvocato dell’Avvocato

- pubblicità -

E’ morto a Torino Franzo Grande Stevens.

Avvocato, nato Napoli nel 1928, allievo di Alessandro Galante Garrone, quando si trasferì a Torino divenne una delle persone di fiducia di Giovanni Agnelli, tanto che fu soprannominato l’avvocato dell’Avvocato.

Docente di diritto penale e civilista di formazione, nel corso della sua carriera ha ricoperto un ruolo di primo piano in alcune delle operazioni più complesse e importanti della finanza italiana: dall’ingresso della Lafico in Fiat, all’equity swap Ifil-Exor del 2005 passando per la delicata gestione della successione tra Agnelli e John Elkann.

Nel corso della sua carriera ha seguito le vicende societarie dei gruppi industriali più importanti del Paese, è stato vicepresidente della Fiat, presidente della compagnia di San Paolo e consigliere di amministrazione di Ifil e Rcs.

Tra gli incarichi ricoperti anche quello di presidente della Juventus dal 2003, quando subentrò al defunto Avvocato Vittorio Chiusano al 2006, quando causa Calciopoli fu sostituito da Giovanni Cobolli Gigli.