Morto Pietro Gargano, decano a Il Mattino

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È scomparso all’età di 83 anni Pietro Gargano, firma storica de Il Mattino e figura di riferimento del giornalismo campano. Entrato nella redazione del quotidiano nel 1963, ha svolto l’intera carriera nel giornale partenopeo fino a diventarne caporedattore, distinguendosi per rigore professionale, memoria storica e attenzione al Mezzogiorno.

Anche dopo il pensionamento, Gargano, per tutti zio Pietro, non aveva mai interrotto il suo legame con Il Mattino, continuando a collaborare come articolista e voce autorevole della cultura e della società meridionale.

Autore di numerosi libri dedicati alla storia e al costume del Sud, era laureato in Giurisprudenza e viveva da sempre a Portici, città alla quale era profondamente legato.

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, lo ha ricordato come «un saggio maestro che per decenni è stato guida ed esempio per numerose generazioni di giornalisti campani e meridionali».