Movimento Forense: inaccettabile attacco contro avvocatura

Il Movimento Forense esprime profonda preoccupazione per le dichiarazioni recentemente diffuse da un rappresentante della Camera dei Deputati (Francesco Emilio Borrelli di Avs, ndr), contenute in un video pubblicato sui canali social personali, nelle quali vengono formulate affermazioni gravemente offensive nei confronti dell’Avvocatura e, in particolare, dell’Avvocatura penalista.

Tali esternazioni, che assimilano in modo inaccettabile la figura dell’avvocato penalista a categorie estranee alla funzione difensiva, si pongono in evidente contrasto con i principi fondamentali dello Stato di diritto e con il ruolo costituzionalmente garantito della difesa tecnica. La tutela dei diritti e delle garanzie dell’individuo non può essere subordinata alla natura del reato contestato, né può essere oggetto di delegittimazione o di indebite semplificazioni.

Il Movimento Forense esprime piena solidarietà ai colleghi oggetto di dichiarazioni lesive e manifesta analoga vicinanza all’Unione delle Camere Penali Italiane, anch’essa destinataria di valutazioni infondate e denigratorie.

L’Associazione ribadisce che l’avvocato, nell’esercizio del proprio mandato, svolge una funzione essenziale per l’equilibrio del processo e per la salvaguardia dei valori democratici, garantendo che ogni procedimento si svolga nel rispetto delle regole, delle garanzie costituzionali e della dignità della persona.

Movimento Forense auspica che le competenti sedi, incluse quelle parlamentari, valutino con attenzione la gravità delle dichiarazioni espresse, adottando gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni nel quadro delle norme vigenti e nel pieno rispetto dei principi che regolano il corretto funzionamento delle istituzioni.