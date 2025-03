Nasce il Coordinamento dei Presidenti degli Albi degli Odontoiatri

- pubblicità -

Si è svolta ieri la prima riunione del Coordinamento dei Presidenti degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri della Regione Campania, presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli, un’iniziativa volta a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra gli Ordini provinciali per affrontare le principali sfide del settore.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi di grande rilevanza per la professione e per la tutela della salute pubblica, tra cui l’informazione in ambito sanitario, la disciplina delle Società tra Professionisti (STP), le misure più efficaci per contrastare l’esercizio abusivo della professione, l’aggiornamento delle recenti normative in sanità, la dematerializzazione della ricetta bianca.

L’obiettivo del Coordinamento è quello di creare un fronte comune per migliorare la qualità dell’assistenza odontoiatrica, garantire il rispetto delle regole e promuovere una corretta informazione ai cittadini. In particolare, è stata evidenziata la necessità di un maggiore controllo sulle pratiche illegali che mettono a rischio la salute dei pazienti e di una regolamentazione più chiara per le società che operano nel settore.

“La nascita di questo Coordinamento rappresenta un passo importante per la professione odontoiatrica in Campania. Solo con un’azione congiunta possiamo affrontare con efficacia le sfide che il nostro settore sta vivendo e garantire la massima tutela dei cittadini”, ha dichiarato il coordinatore Pietro Rutigliani al termine dell’incontro.

Il Coordinamento continuerà a lavorare per sviluppare proposte concrete da sottoporre alle istituzioni competenti, con l’obiettivo di migliorare il quadro normativo e contrastare le criticità che ancora affliggono la professione.

Claudio Gammella,

Vice Presidente Commissione Albo Odontoiatri (CAO) di Napoli