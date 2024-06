Nasce “Il Diritto.it”, il nuovo quotidiano online di Simone

Simone S.p.A. (“Simone” o la “Società”), società attiva nel campo dell’editoriaquotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver registrato presso il Tribunale di Roma la testata “Ildiritto.it”, quotidiano online dedicato all’informazione giuridica. La nuova testata è stata presentata al pubblico oggi a Santa Maria Capua Vetere (CE), all’interno della sede di Fondazione F.E.st. – Scuola di Formazione Forense, in occasione del congresso formativo “L’abuso del processo e l’effettività della tutela giurisdizionale”.

“Il Diritto”, o più semplicemente “Il D”, è un giornale della Dike Giuridica, società attiva nel campo dell’editoria giuridica e parte del gruppo Simone, che ambisce a diventare un punto di riferimento nell’informazione giuridica per i professionisti del settore, i cultori del diritto e tutti i lettori interessati a tali tematiche. La redazione, capitanata della direttrice responsabile Marina Crisafi, è composta da autori e collaboratori altamente specializzati, professionisti del settore legale che quotidianamente aggiornano il portale con i loro articoli, per offrire “un’informazione tecnica ma al contempo semplice, completa, libera e imparziale”. A vigilare sul loro lavoro, il Comitato Scientifico, che riunisce al suo interno giudici, magistrati, avvocati e professori di diritto provenienti da tutta Italia.

Al dominio https://ildiritto.it/ è già visibile e attiva la homepage della testata, con i primi articoli pubblicati e già consultabili in materia di diritto civile, penale, amministrativo, tributario e del lavoro. Inoltre, dalla piattaforma è possibile iscriversi a una newsletter, per poter rimanere aggiornati sulla pubblicazione degli ultimi articoli, contattare la redazione per contribuire alla rubrica “Il giurista risponde” e, tramite l’apposito link, accedere al portale di Dike Giuridica, dove poter acquistare direttamente i testi, le riviste e i manuali di studio realizzati dalla casa editrice.

L’iniziativa editoriale è finalizzata a potenziare la presenza web del gruppo, come dichiarato in fase di IPO, e a massimizzare il valore dei contenuti realizzati oltre la tradizionale pubblicazione dei libri cartacei. Gli investimenti, infatti, sono estremamente ridotti grazie all’apporto prevalente delle redazioni interne al gruppo. Allo stesso tempo, si ritiene essenziale fornire un servizio di informazione giuridica specializzata destinata ai professionisti.

“Il D è una nuova sfida per il gruppo Simone S.p.A. che con questa operazione continua il suo percorso di crescita delineato in fase di IPO – ha commentato Luca Misso, amministratore delegato di Simone – Oltre ad aver creato una nuova testata online, che confidiamo possa diventare un punto di riferimento e uno strumento efficace per gli attori del settore legale, aumentiamo la nostra presenza sul web, creando un canale di vendita preferenziale tra gli utenti e i nostri manuali. Il mio ringraziamento va agli autori dei contributi specialistici, che hanno deciso di collaborare con noi dopo aver capito il valore e le potenzialità del nostro progetto editoriale”.