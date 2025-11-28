Odontoiatria Forense a Congresso sabato 29

- pubblicità -

Insuccessi terapeutici, complicanze chirurgiche e contenzioso medico-legale: sono questi i temi al centro del 27º Congresso Nazionale della SIOF (Società Italiana di Odontoiatria Forense), in programma il 29 novembre a Napoli (Renaissance Naples Hotel Mediterraneo) con il patrocinio della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA). Un appuntamento di riferimento per il mondo odontoiatrico italiano che riunisce professionisti del settore, medici legali, magistrati e cultori del diritto per affrontare le problematiche più ricorrenti nell’attività clinica quotidiana, analizzate sotto il rigoroso profilo medico-legale.

Il congresso, che anche quest’anno si svolgerà in presenza e in modalità telematica – restando inoltre disponibile la forma registrata nell’area riservata del sito SIOF per i soci –, è organizzato sotto la presidenza congiunta del Prof. Claudio Buccelli, Presidente Emerito SIOF ed Emerito dell’Università Federico II di Napoli, e del Prof. Massimo Niola, Ordinario di Medicina Legale e Direttore della Sezione dipartimentale di Medicina Legale dell’Università di Napoli Federico II. L’evento affronta uno dei temi più rilevanti della disciplina: il contenzioso in campo odontoiatrico, infatti, rappresenta una delle principali fonti di stress per gli odontoiatri italiani, con ricadute economiche, psicologiche e reputazionali significative.

“Il nostro obiettivo principale è fornire agli odontoiatri gli strumenti culturali e operativi per prevenire l’insorgenza di contenzioso – dichiara la Dott.ssa Gabriella Cerreti, presidente del SIOF –, lavorando sugli aspetti comunicativi, sul consenso informato e sulla gestione delle complicanze. Il congresso di Napoli vuole proprio colmare questo gap formativo: attraverso l’analisi di casi reali e il confronto con esperti di medicina legale e magistrati, gli odontoiatri possono acquisire quella consapevolezza medico-legale che è premessa indispensabile per un comportamento corretto ed etico. Solo migliorando la qualità del rapporto con i pazienti, attraverso trasparenza, competenza e empatia, possiamo ridurre significativamente i contenziosi e restituire serenità alla professione“.

La giornata congressuale si articolerà in due momenti complementari, pensati per offrire un inquadramento normativo-istituzionale e un’applicazione concreta delle problematiche trattate. Nella prima sessione mattutina interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo INAIL e magistrati, che forniranno il quadro giuridico e assicurativo entro cui si muove la responsabilità professionale odontoiatrica. Un momento fondamentale per comprendere l’evoluzione della giurisprudenza, le tutele per i professionisti e i diritti dei pazienti in un contesto normativo in continua trasformazione. La seconda parte della giornata sarà invece dedicata all’analisi di casi pratici attraverso una metodologia interattiva che privilegia il confronto diretto con i partecipanti. Verranno esaminati nel dettaglio trattamenti chirurgici, protesici ed ortodontici, con particolare attenzione agli insuccessi terapeutici, alle complicanze più frequenti e alle modalità di gestione del rapporto con il paziente in situazioni critiche. L’approccio casistico permette ai professionisti di confrontarsi con situazioni reali, comprendere gli errori più comuni e sviluppare strategie preventive efficaci per ridurre il rischio di contenzioso.

Come tradizione consolidata della SIOF, l’evento si rivolge a un pubblico multidisciplinare: odontoiatri, medici legali e cultori del diritto lavoreranno fianco a fianco per analizzare le problematiche che più frequentemente ricorrono nell’attività professionale quotidiana. Questo approccio integrato è essenziale in un’epoca in cui la responsabilità professionale non può prescindere dalla conoscenza approfondita degli aspetti medico-legali e giuridici.