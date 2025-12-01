Organismo Congressuale Forense, solidarietà all’avvocatura napoletana

- pubblicità -

L’Organismo Congressuale Forense esprime indignazione per le gravi frasi pronunciate da un Deputato della Repubblica (Francesco Emilio Borrelli di AVS, ndr) che, in un video diffuso sui canali social, ha offeso l’Avvocatura intera e, in modo particolareggiato, i penalisti e la Camera Penale di Napoli.

Non vi è dubbio che il comportamento del Parlamentare si è posto al di fuori e all’opposto rispetto ai valori che promanano quotidianamente dalla Camera dei Deputati e connotano la natura liberale della nostra Repubblica.

Le affermazioni del Deputato rappresentano con evidenza l’adesione a principi contrari alla Costituzione. Peraltro, le esternazioni sono state così plateali e reiterate da non lasciare dubbio alcuno sulla gravità di quanto asserito, ancora maggiore in ragione del ruolo ricoperto. A ciò si aggiunga la deliberata diffusione tramite social del video, effettuata allo scopo evidente di raccogliere consensi anche tramite l’attacco alla funzione difensiva e la denigrazione dell’avvocato quale persona disdicevole e avversa alla legalità.

La criminalizzazione della figura dell’avvocato, l’equiparazione del diritto – dovere di difesa alla apologia di reato, la svalutazione della tutela dei diritti quale intralcio alla giustizia, rappresentano la negazione dei valori sui quali si fonda l’assetto democratico dello Stato.

L’Organismo Congressuale Forense, nel ribadire la funzione sociale e Costituzionale svolta dall’Avvocatura, argine a tutela delle libertà del cittadino, manifesta vicinanza all’Ordine degli Avvocati di Napoli e alla Camera Penale di Napoli.