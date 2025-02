Orientamento alle professioni sanitarie, l’incontro con i ragazzi di Caivano

- pubblicità -

Importante momento di orientamento per gli studenti degli ultimi anni del liceo “Braucci” di Caivano, del liceo “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia e del liceo “Da Vinci” di Poggiomarino, presso l’auditorium dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli.

Il progetto denominato “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e vede, di volta in volta, relazionare professionisti sanitari e rappresentanti degli ordini professionali sanitari su argomenti utili all’orientamento dei ragazzi, coinvolti, direttamente, da un ampio “Question time”. Nel corso della giornata odierna si è relazionato sulla funzione del medico di famiglia per i corretti stili di vita, degli elementi chiave per il successo della professione, della figura del farmacista e della dieta mediterranea. Ad aprire gli interventi è stato il Dott. Paolo Esposito, Presidente dell’OFI NA-AV-BN-CE il quale si è soffermato su quale è il ruolo del fisioterapista nelle professioni sanitarie.

“Oggi presso l’Ordine dei Medici di Napoli – ha affermato Esposito – abbiamo incontrato delle scolaresche a cui abbiamo spiegato l’importanza del ruolo del fisioterapista nella società e quello che sarà lo sviluppo futuro di questa professione, la necessità di tanti professionisti che dovranno prendere in carico una grossa fetta di popolazione e di patologie. Che si implementeranno nei prossimi anni. Gli studenti hanno dimostrato molto interesse ed incuriositi dai contenuti della relazione hanno posto molte domande. E alla fine qualcuno ha già espresso l’idea di volersi indirizzare verso la professione del fisioterapista”.

Il Dott. Bruno Zuccarelli, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli ha sottolineato l’importanza di questi incontri di orientamento per i ragazzi.

“Seminare sui ragazzi – ha dichiarato il Dott. Zuccarelli – significa andare verso il futuro. Su questi ragazzi bisogna lavorare per orientarli nella professione dove si possono inserire da un punto di vista lavorativo. E la professione sanitaria è una delle professioni più affascinanti e più stimolanti e più coinvolgenti perché avvicina al prossimo e cerca di dare risposte chiare e precise a chi ha bisogno e a chi ha grande necessità. Con una grande speranza, che questi giovani rimangono nel nostro territorio, vadano fuori per imparare nuove tecniche ma ritornano qua ancora migliori di prima per dare risposte alla nostra bellissima regione”.