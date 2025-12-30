Piano Nazionale Salute Mentale, ok da psicologi

- pubblicità -

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi accoglie con favore l’accordo raggiunto oggi in Conferenza Stato-Regioni sul Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030, un provvedimento atteso da anni che introduce novità rilevanti per la professione e, soprattutto, per i cittadini.

Dopo dodici anni, la salute mentale torna finalmente al centro della discussione politica e delle azioni di governo.

Il PANSM è il risultato di un percorso di confronto e collaborazione tra il CNOP, i coordinamenti territoriali e i gruppi di lavoro dedicati e rafforza il ruolo della salute mentale come componente essenziale del Servizio sanitario nazionale. Tra i punti qualificanti, viene definita con più attenzione la funzione dello psicologo nei consultori – come intervento clinico e di osservazione piuttosto che peritale– e viene riconosciuta la Psicologia di Assistenza Primaria come servizio di prossimità nei Distretti sanitari e nelle Case della Comunità.

“È una scelta attesa e necessaria – afferma la presidente del CNOP, Maria Antonietta Gulino – che riconosce il valore della psicologia nella prevenzione e nella presa in carico precoce del disagio. L’inserimento stabile della psicologia nell’assistenza primaria rappresenta un passaggio di civiltà, perché avvicina i cittadini ai servizi e rafforza l’integrazione tra i professionisti della salute”

“Ora – sottolinea la presidente del CNOP – è essenziale che il Piano sia accompagnato da risorse adeguate e continuative, indispensabili per garantirne un’attuazione concreta ed efficace su tutto il territorio nazionale”

“Come Ordine lavoreremo insieme alle istituzioni per dare piena attuazione a quanto previsto, con lo spirito di collaborazione e di rete istituzionale che contraddistingue il nostro operato, nell’interesse dei cittadini e del futuro del Paese”, conclude Gulino.