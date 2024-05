Premio Convivialità Urbana – due giorni per conoscere i partecipanti al concorso 3-4 maggio Napoli – Torre Annunziata – proclamazione vincitori

Il Premio Convivialità Urbana, ideato dall’associazione Napolicreativa, è giunto alle fasi finali. La competizione, è ormai un appuntamento di livello nazionale e internazionale, punta alla valorizzazione dei nostri territori scegliendo ogni anno un luogo o una struttura da riqualificare che abbia un interesse storico-architettonico e culturale per le comunità in cui si trova. Lo scopo è quello di mettere in relazione progettisti, amministratori locali e cittadini nella condivisione delle scelte.

Venerdì e sabato, 3 e 4 maggio, si svolgeranno due giornate dedicate ai progettisti e ai loro lavori in gara, i cittadini potranno votare i progetti preferiti e infine saranno proclamati i vincitori.

Il tema della X edizione del Premio Convivialità Urbana è stato dedicato alla riqualificazione di Piazza Nicotera e al recupero dell’ex cinema-teatro Moderno, di Torre Annunziata. Partecipano al concorso di idee 25 gruppi provenienti dall’Italia e dall’estero, con il coinvolgimento di decine di architetti e progettisti.

Venerdì 3 maggio ore 10

Ordine Architetti PCC Napoli e Provincia (p.zza Matilde Serao -7 Napoli)

Il presidente del OAN, l’arch. Lorenzo Capobianco e l’ideatrice del Premio Convivialità Urbana l’arch. Grazia Torre, presentano i progetti in gara.

Sabato 4 maggio dalle ore 10 alle 19 – Palazzo Criscuolo – Torre Annunziata

Mostra evento con la partecipazione dei progettisti che rispondono alle domande dei cittadini e dei membri della giuria tecnica. Alle ore19 proclamazione dei vincitori.

Premi

I premio del valore di 6000 euro

II premio del valore di 2500 euro

III premio del valore di 1500 euro

Quattro menzioni saranno assegnati ai successivi classificati. Allo scopo di pubblicizzare l’evento si terrà sulla pagina FB del Premio Convivialità Urbana, dall’1 al 4 maggio, la Gara on line per il premio web del valore di 300 euro.