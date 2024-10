Premio Hippocrates Primus Magister, sabato 5 a Sorrento

Un parterre d’eccezione, nomi illustri che con autorevolezza e operosità si distinguono in diversi settori, saranno I protagonisti della X Edizione del Premio Internazionale ‘Hippocrates Primus Magister alla Carriera’, organizzato dall’Accademia Internazionale di Filosofia, Studi Storici e Ricerche Scientifiche ‘Corpus Hippocraticum’ Presieduta dal Rettore Prof.Dott. Roberto Schiavone di Favignana.

Il prestigioso Premio, sarà assegnato in riconoscimento dei meriti e dei traguardi raggiunti lavorativamente e nel sociale da eminenti professionalità, e sarà conferito durante una cerimonia che si terrà sabato 5 ottobre 2024, alle ore 16, presso il Salone ‘Torquato Tasso’, del Comune di Sorrento.

‘Come da qualche tempo a questa parte, proponiamo con entusiasmo, gratitudine e soddisfazione questo evento che ci rende fieri e che quest’anno avrà il Patrocinio Morale del Comune di Sorrento, dichiara il Rettore Schiavone, che rivolge un accorato ringraziamento al sindaco, avvocato Massimo Coppola, con ospiti che proverranno da tutta Italia, aggiunge, i quali sono i rappresentanti di quella parte della società che agisce per il bene comune e con lodevoli propositi.

L’Accademia Internazionale che ho l’onore di presiedere, continua il dottore Schiavone, è una istituzione culturale e filantropica che tra le svariate attività di cui si occupa, ha come obiettivo fondamentale l’organizzazione di corsi di formazione in paesi anche stranieri, in collaborazione con Istituzioni e ONG che operano nella cooperazione internazionale, e si fregia inoltre di conferire borse di studio e ogni tipo di supporto ai giovani studenti di ogni nazionalità. Il nostro Consiglio di Amministrazione e il nostro Comitato Scientifico, conclude, cosi come è avvenuto anche quest’anno, seleziona e premia figure encomiabili di diversi settori, che hanno raggiunto con il loro diretto coinvolgimento, importanti traguardi o meriti in campo sociale e professionale’.

Durante la kermesse, alla quale seguirà una serata musicale presentata da Chiara Basile Fasolo, presso l’Hotel Continental di Sorrento, allietata da due noti soprani e un tenore provenienti dalla Spagna, saranno nominati Ambasciatori Di Pace e Solidarietà dell’Accademia nel Mondo, la scrittrice Claudia Conte e il Sindaco di Sorrento Avvocato Massimo Coppola.

Il Premio Internazionale Hippocrates Primus Magister alla Carriera, sarà assegnato invece ai seguenti ospiti: Dott.ssa Myriam Mazza(farmacista cosmetologa), Ing.Vincenzo Borrelli(innovazione di sistemi e soluzioni per le Scienze biomediche), Principe Rafael Andujar Vilches( Presidente Onorario Vascular), Principe Prof.Roberto Spreti Malmesi Griff-Focas di Cefalonia(imprenditore dell’industria cosmetica), Principessa Maria Laura Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia( stilista di fama mondiale), Dott.Michele Grillo(Funzionario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), dott.Carmine de Vito(Ispettore Tecnico della Polizia di Stato), dott.Giovanni Benedetti( Presidente Internazionale Spinelli S.R.l), dott.ssa Matilde De Falco( Direttore del Reparto di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali Riuniti Penisola Sorrentina), dott.Tonino Boccadamo(Commendatore e Gran Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana), dott.Prof.Lucio Cagini(Chirurgo Toracico che ha appena assunto l’incarico di Direttore della U.O.C Chirurgia Toracica presso L’Ospedale Monaldi di Napoli), Ing.Elio Rainone(Amministratore Unico della R.C.M Costruzioni), Dott.Cosimo Cicia(Vicepresidente FNOPI), Dott.Daniele Rossi(Presidente Internazionale della SSG-SCAI Solution Group S.P.A), Dott.Michele Laranga(Amministratore Delegato della Tecnolife), Giuseppe Aversa(Chef Stellato), Colonnello CC Nicola Clemente(Comandante Gruppo Forestali di Avellino), Pastificio Di Martino(eccellenza del Made in Italy), Cantieri Navali ‘Fratelli Aprea 1890′(eccellenza del Made in Italy).

Saranno presenti inoltre il Dott.Prof Luigi Garbo, Monsignor Paolo Cartolani e il Marchese Emilio Petrini Mansi della Fontanazza, del Senato Accademico Nobile Accademia Corpus Hippocraticum, con interventi e Lectio