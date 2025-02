Premio Ippocrate a giovane medico Napoletano

- pubblicità -

Per dirla in termini calcistici: “Napoli ha fatto un colpo da novanta nel mercato invernale”.

Il Dottore Enrico Antonio Errico è un giovane medico che si è da poco trasferito dalla Calabria a Napoli per lavoro.

Il Dottore Errico, già insignito nel 2023 come Medico dell’anno, ha ricevuto il Premio Ippocrate 2025 per sua eccellenza professionale come medico, sia per la sua straordinaria empatia nei confronti dei pazienti. Questo riconoscimento celebra la sua costante dedizione, specialmente durante l’emergenza COVID-19.

In un periodo così difficile, il dottor Enrico Antonio Errico ha lavorato senza risparmiarsi, operando nelle unità speciali di continuità assistenziale (USCA), in pronto soccorso, nelle vaccinazioni e successivamente nelle attività di continuità assistenziale. Oltre una riconosciuta e spiccata professionalità, ciò che lo ha sempre distinto è stato il suo approccio estremamente empatico e attento, sempre vicino agli ultimi e ai più bisognosi.

Il suo impegno ha fatto la differenza per tanti, portando un sollievo concreto e immediato a chi ne aveva bisogno.

Questo premio, quindi, non è solo un riconoscimento professionale, ma un tributo all’uomo che ha sempre messo al primo posto la salute e il benessere dei suoi pazienti.

Benvenuto a Napoli, Dottore!