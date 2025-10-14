Premio “Mondoauto” di Aci Napoli

- pubblicità -

L’Automobile Club Napoli ha istituito il Premio “Mondoauto”, nell’ambito della nona edizione del Premio Giornalistico Nazionale “Mimmo Ferrara”, come segno di gratitudine e stima verso il giornalista Mimmo Ferrara, cofondatore – insieme all’attuale direttore responsabile Antonio Coppola – della rivista Mondoauto, organo ufficiale d’informazione dell’Ente inviato ai 20mila Soci partenopei e, attraverso i 98 Automobile Club territoriali, a oltre un milione di Soci ACI in tutta Italia.

Il riconoscimento, promosso da ACI Napoli, intende rendere omaggio a una figura che ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita di una pubblicazione che da oltre quarant’anni diffonde la cultura della mobilità responsabile. Il Premio Mondoauto mira a mantenere alta l’attenzione sui temi della mobilità, della sicurezza e dell’educazione stradale, valorizzando il ruolo del giornalismo come strumento di sensibilizzazione e prevenzione, nel solco dei valori di etica e rigore professionale che hanno sempre contraddistinto l’attività di Mimmo Ferrara.

Possono partecipare giornalisti autori di articoli, inchieste o servizi – scritti, audio o video – pubblicati o trasmessi tra l’1 dicembre 2024 e il 30 ottobre 2025 su testate giornalistiche regolarmente registrate. I lavori dovranno pervenire entro il 15 novembre 2025 all’indirizzo e-mail protocolloacinapoli@gmail.com, indicando nell’oggetto “Premio Mondoauto”.

Il vincitore riceverà una targa commemorativa, l’associazione all’ACI e un corso di guida sicura presso il Centro ACI-Sara di Vallelunga. L’assegnazione avverrà nell’ambito della cerimonia di premiazione del Premio Mimmo Ferrara prevista per il 13 dicembre 2025 presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, a Napoli.