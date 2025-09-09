Protesta dei medici di famiglia martedì 10

- pubblicità -

Ai medici di famiglia di tutti i territori di Regione Campania e a tutti i Cittadini, affinché non debbano pagare ogni minima prestazione sanitaria.

Al Presidente della Giunta Regionale Campana, On. Vincenzo De Luca, agli Assessori regionali e Consiglieri tutti, ai candidati alle imminenti elezioni del Consiglio Regionale di Regione Campania

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗟𝗘𝗗𝗜 10 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 ore 12, a 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜 presso 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗦.𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮 ,si terrà una manifestazione fondamentale per il futuro della nostra professione.

Questa NON è una protesta politica né sindacale.

È la voce della 𝘃𝗲𝗿𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 della 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 che si solleva contro un 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 (𝗔𝗜𝗥), che sta per essere “firmato”, senza ascoltare la maggioranza dei medici di

famiglia.

Siamo stanchi di:

• 𝗦𝗰𝗲𝗹𝘁𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗼 senza coordinamento con chi lavora sul territorio.

• 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 su risorse, tempi e modalità di applicazione.

• 𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗚𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗥𝗘𝗧𝗔 per il nostro lavoro e per i nostri pazienti.

• 𝗣𝗜𝗨’ 𝗕𝗨𝗥𝗢𝗖𝗥𝗔𝗭𝗜𝗔 che ci allontana dalla nostra vera missione:

𝗖𝗨𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗘

Noi siamo la spina dorsale della Medicina di Base.

Non accettiamo imposizioni che non rispecchiano i bisogni reali dei medici e dei cittadini.

Per questo 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶 , 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶 , 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 .

𝗔𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 : 10 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 ore 12 – Napoli, Palazzo Santa

Lucia

Facciamoci sentire, perché senza di noi la Medicina di Famiglia non esiste. A. M. T. – Associazione Medici del Territorio MMG: la Medicina in GeneraleMedici Di

