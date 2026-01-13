Protocollo di intesa Coordinamento Co.Re.Com – Unione Stampa Cattolica

- pubblicità -

Venerdì 9 gennaio 2026 il Coordinamento Nazionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni e l’Unione Cattolica della Stampa Italiana, alla presenza di Sua Eminenza il Cardinale Bagnasco, hanno firmato un Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere percorsi formativi utili alla diffusione di una cultura della comunicazione fondata sul rispetto della dignità della persona e sul contrasto alle parole ostili nei media tradizionali e digitali.

Alla firma erano presenti la Coordinatrice nazionale dei Corecom, Carola Barbato, e il Presidente dell’Ucsi, Vincenzo Varagona. Guida morale dell’evento, il Cardinale Bagnasco che ha approfondito, con i Presidenti Corecom convenuti, il tema della media education in ottica cattolica.

«Disarmiamo le parole. Così esorta Papa Leone. Gli fa eco il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno. Per i Corecom d’Italia è da anni un impegno, con programmi dedicati. Oggi la ratifica di un importante sodalizio con la stampa cattolica. Un’auspicata sinergia per metodi e risultati vieppiù incisivi». Così Carola Barbato, Coordinatrice nazionale Corecom e Presidente Corecom Campania.