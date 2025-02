(R.T.I.) Municipia spa e Abaco spa, Tributarristi riscontrano irregolarità

- pubblicità -

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli – CAT ha riscontrato gravi irregolarità nell’attività di riscossione del concessionario dei tributi della Regione Campania, e cioè il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Municipia spa e Abaco spa.

È stata introdotta, infatti, una procedura illegittima per la richiesta di dilazione di pagamento dei tributi, formalizzata in apposito modulo. +

Viene imposto al contribuente di riconoscersi debitore dell’importo per il quale richiede la rateizzazione e di rinunciare formalmente all’impugnativa dell’atto o alla prosecuzione della lite pendente. Una pratica che di fatto nega il diritto di pagare in via dilazionata ai cittadini bisognosi e che, approfittando proprio del loro stato di bisogno, “costringe” il contribuente alla rinuncia al diritto di difesa.

Per il CAT, in particolare, la richiesta di rateizzazione di un debito tributario non può determinare l’obbligo del contribuente di pagare con la rinuncia al proprio diritto di difesa.

In violazione delle fonti di legge primaria e secondaria, la procedura formalizzata dal R.T.I. Municipia – Abaco stabilisce che la rinuncia al diritto di difesa è la condizione per accedere al rateizzo. La dilazione del pagamento è prevista per consentire al cittadino-contribuente di far fronte ad una situazione temporanea di difficoltà finanziaria: al ricorrere di questa condizione, quindi, ha diritto alla rateazione senza alcuna condizione.

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli, quindi, guidata da Michele Di Fiore e che opera, tra l’altro, per garantire la corretta attuazione delle obbligazioni tributarie con l’adempimento dei contribuenti e il rispetto delle procedure legali da parte degli Enti impositori, stigmatizza con forza la procedura introdotta da R.T.I. Municipia – Abaco, ne denuncia l’illegittimità ed invita il suddetto R.T.I. e la Regione Campania ad eliminare le condizioni di rinuncia all’impugnazione o prosecuzione del giudizio che risultano imposte in modo illegittimo e che determinano la negazione del diritto di difesa del contribuente.