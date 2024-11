Resistenza agli antibiotici, il convegno

- pubblicità -

Oggi, 16 novembre, presso l’Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in Via Riviera di Chiaia 9/C a Napoli, il Professore Roberto Mattina, terrà un corso di aggiornamento ECM sull’Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici.

Negli ultimi anni il fenomeno dell’antibiotico-resistenza (AMR AntiMicrobial resistance) è aumentato notevolmente e ha reso necessaria una valutazione dell’impatto in sanità pubblica, e proprio la Campania è maglia nera per infezioni da germi resistenti e abuso di antibiotici; da qui l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso una massiva campagna di sensibilizzazione.

L’importanza del fenomeno e la sua diffusione a livello mondiale hanno portato all’attivazione di numerosi sistemi di sorveglianza, basati sulla raccolta dei dati di laboratorio a livello locale o nazionale, valutando l’andamento della mortalità da antibiotico-resistenza nel tempo.

Lo studio eseguito dall’ OCRA (Osservatorio Campano delle Resistenze agli Antibiotici) ha elaborato degli obiettivi e fornito delle indicazioni: porre all’attenzione del medico la problematica dell’appropriatezza prescrittiva dell’antibiotico e delle resistenze batteriche tra le priorità dell’attività assistenziale; favorire l’adozione di un comportamento prescrittivo coerente con la strategia di interdizione dell’insorgenza di resistenze batteriche nell’ambito territoriale; incrementare il grado di interazione medico/paziente sul tema della razionalizzazione dell’uso degli antibiotici e riduzione del tasso di automedicazione e di errori commessi dai pazienti durante l’assunzione degli antibiotici.

Questa giornata dedicata, fa da preambolo alla “World AMR Awareness Week (WAAW)” – che si celebra ogni anno dal 18 al 24 novembre prossimi , una campagna globale per aumentare la consapevolezza e la comprensione dell’AMR e promuovere le best practice.

In conclusione, per contrastare efficacemente il fenomeno delle resistenze batteriche, si auspica, come suggerito dall’OMS, un approccio one health, attraverso uno sforzo congiunto, sinergico e multidisciplinare, con lo scopo comune di realizzare tre obiettivi prioritari: prevenire e ridurre le infezioni, soprattutto quelle correlate all’assistenza sanitaria, promuovere e garantire un uso prudente degli antibiotici e ridurre al minimo l’incidenza e la diffusione dell’antibiotico-resistenza nonché i rischi per la salute umana ed animale ad essa correlati.