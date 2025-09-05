Riforma professioni, Marta Schifone (FdI): rilancio per il settore

- pubblicità -

“Oggi è una giornata storica per l’Italia delle professioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di norme strategiche che segnano un ulteriore rilancio del mondo libero professionale: la riforma delle professioni sanitarie, la riforma dell’ordinamento forense, e il ddl di riordino tematico per tutte le altre professioni, avviando anche l’esame del ddl dottori commercialisti ed esperti contabili. Questi provvedimenti segnano un cambio di paradigma definitivo e rappresentano la svolta epocale che questi comparti attendevano da anni. Per troppo tempo le professioni sono state trattate con pregiudizi ideologici, come nemici da abbattere e mai come delle risorse da valorizzare. Per Fratelli d’Italia e per il governo Meloni rappresentano, invece, un modello sociale e valoriale fondamentale per la nazione e linfa vitale per il mercato del lavoro. Un ringraziamento va al Presidente Meloni ed al suo esecutivo. Con noi è iniziata una nuova stagione l’Italia delle professioni: quella del riconoscimento e della valorizzazione concreta da parte delle istituzioni. Dal dimenticatoio al protagonismo: mai più figli di un Dio minore. Fratelli d’Italia mantiene le promesse”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone, responsabile Professioni per il partito.