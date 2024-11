Riforma tributaria e riscossione, convegno giovedì 21

- pubblicità -

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli ha organizzato il convegno di studi su “La riforma tributaria in tema di riscossione”.

L’evento si svolgerà giovedì 21 novembre 2024, dalle ore 10.30 alle 13,30, presso l’Aula Girardi del Tribunale di Napoli . L’obiettivo è analizzare la riforma della riscossione alla luce della pubblicazione del D.Lgs. n. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”. La nuova disciplina è già entrata in vigore ma alcune novità saranno efficaci solo a partire dal 1° gennaio 2025. I relatori esamineranno i principali elementi della normativa, con particolare riferimento ai profili di maggiore interesse per i contribuenti.

Dopo gli indirizzi di saluto, il dibattito sarà introdotto dall’Avv. Michele Di Fiore, Presidente C.A.T. Napoli, Delegato ai rapporti con la giustizia tributaria C.O.A. Napoli.

Seguiranno le relazioni di illustri relatori, quali Prof. avv. Paola Coppola, Professoressa ordinaria di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Prof. avv. Enrico Fronticelli Baldelli, Avvocato tributarista e Professore temporaneo della Scuola Superiore Economia e Finanze; Avv. Tiziana Pane, Avvocato tributarista cassazionista.

Moderazione e conclusioni a cura degli avv.ti Mimmo Napoletano e Sergio Di Serafino, Vicepresidenti C.A.T. Napoli.