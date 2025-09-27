Rispettate chi vi cura, a cura dell’Ordine dei Medici

Si è svolto sabaro 27 settembre 2025 alle ore 9.00, un evento pubblico organizzato e  fortemente voluto dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli, in Via Riviera di Chiaia 9/c 80122 Napoli, sulla comprensione del  fenomeno  della  violenza contro i medici e i sanitari.

La finalità  dell’evento è quella di sensibilizzare il personale sanitario e i cittadini alla stima reciproca e dotare i medici e i sanitari di nuove pratiche comunicative, organizzative ed educative per prevenire e contenere i conflitti nei luoghi di cura.

Partecipano all’evento Pina Onotri, Segretario Generale SMI e Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale SMI.

