Rispettate chi vi cura, a cura dell’Ordine dei Medici

- pubblicità -

Si è svolto sabaro 27 settembre 2025 alle ore 9.00, un evento pubblico organizzato e fortemente voluto dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli, in Via Riviera di Chiaia 9/c 80122 Napoli, sulla comprensione del fenomeno della violenza contro i medici e i sanitari.

La finalità dell’evento è quella di sensibilizzare il personale sanitario e i cittadini alla stima reciproca e dotare i medici e i sanitari di nuove pratiche comunicative, organizzative ed educative per prevenire e contenere i conflitti nei luoghi di cura.

Partecipano all’evento Pina Onotri, Segretario Generale SMI e Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale SMI.