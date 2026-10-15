Salvare una vita in condizioni di crisi, sabato 17 all’Ordine dei Medici con MSF

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Sabato 17 Ottobre dalle 8:30, presso Auditorium dell’Ordine dei Medici di Napoli (via Riviera di Chiaia 9/c) Napoli, si terrà un convegno su “Medicina, Umanità e Crisi: il soccorso sanitario nelle emergenze complesse a basse risorse”, promosso dal Coordinamento OMCeO Campania, in collaborazione con Medici Senza Frontiere e International Disaster Medicine Association presieduta dal dottor Giuseppe Noschese, con il patrocinio della FNOMCeO. Non è il solito convegno di categoria.

Sul palco, ricevuti dal Presidente Bruno Zuccarelli, ci saranno medici che hanno lavorato in zone di guerra, epidemie e maxi-emergenze, e che porteranno testimonianze dirette dal campo.

Tra loro la dottoressa Claudia Lodesani, infettivologa e già presidente di MSF Italia, con una lunga esperienza nella gestione di crisi come l’Ebola, e la dottoressa Chiara Montaldo, responsabile medica di MSF Italia, che aprirà la giornata con la sua testimonianza. Interverranno anche gli operatori umanitari Livia Tampellini e Roberto Scaini.

Sarà presente il presidente della FNOMCeO Filippo Anelli, e i presidenti degli altri Ordini della Campania, Giovanni D’Angelo, Salerno; Francesco Sellitto, Avellino; Luca Milano, Benevento; Carlo Manzi, Caserta.

Il tema parla anche di noi, rischi come terremoti, Vesuvio e campi Flegrei, siamo pronti se la crisi arriva nelle nostre zone. Cosa succede quando un’emergenza supera le risorse disponibili? Siamo pronti, in Campania, a un evento improvviso? Sono domande di grande attualità, tra conflitti, crisi umanitarie ed eventi estremi.