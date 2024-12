Scioperano anche gli avvocati

- pubblicità -

Di seguito la comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dell’astensione del prossimo 13 dicembre per protestare sulle carenze e disfunzioni degli Uffici del Giudice di Pace del Distretto.

ASTENSIONE DALLE UDIENZE CIVILI E PENALI

DEL 13 DICEMBRE 2024

CON CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Si comunica che il Consiglio nella seduta del 29 ottobre 2024

– ha proclamato, l’astensione da tutte le udienze civili, penali per il giorno 13 dicembre 2024, fatte salva la trattazione degli affari civili, penali di cui agli artt. 4 e 5 dei cui al Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati adottato in data 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

– ha indetto la manifestazione, che si terrà il giorno 13 dicembre 2024, alle ore 10.30, con presidio fisico innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli;

– ha convocato l’Assemblea degli Iscritti, che si terrà il giorno 13/12/2024, alle ore 11.30, presso l’Aula Gotica dell‘Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, con un unico capo all’ordine del giorno:

CRITICITA’ DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE: DETERMINAZIONE IN MERITO

ESTRATTO DELIBERA DEL 29/10/2024

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,

considerato che le scoperture delle piante organiche degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario e del personale amministrativo, che risente anche della inadeguatezza della stessa pianta organica, non consente di far fronte al carico di lavoro ed alle persistenti disfunzioni dei sistemi operativi del Processo Civile Telematico, su cui incide l’inadeguatezza strutturale dei citati Uffici;

considerato, altresì, che l’aumento delle competenze innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace, previste dalla riforma a partire da ottobre 2025 – che include, da un lato, un aumento delle competenze per valore attuali e, dall’altro, la attribuzione per materia in via esclusiva e comunque complesse, attualmente di competenza del Tribunale Ordinario – determinerà la paralisi definitiva della Giustizia di prossimità;

ritenute impellenti le esigenze di funzionalità dell’Ufficio del Giudice di Pace, necessario presidio di legalità per i cittadini, anche in ragione dell’assorbimento di un notevole contenzioso su base distrettuale;

considerato che in occasione della riunione di concerto dei Presidenti dei Coa del Distretto di Napoli del 16/10/2024 si è condivisa la necessità di dare luogo ad una manifestazione di protesta in relazione alle criticità registrate presso gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto, alla luce dei mancati riscontri alle numerose richieste di intervento, evento immaginato nella organizzazione congiunta delle assemblee dei Coa del Distretto con identico argomento all’ordine del giorno;

rilevato che tale manifestazione è stata inizialmente programmata per il giorno 15/11/24 nelle forme del presidio fisico innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, Caserma Garibaldi, e successiva assemblea degli iscritti del distretto, invitando alla partecipazione della rappresentanza politica nazionale dell’Avvocatura nonchè tutte le rappresentanze politiche;

attesa la facoltà dei Coa di indire l’astensione per consentire agli iscritti di partecipare alla manifestazione e, tenuto conto dei termini previsti dal codice di autoregolamentazione, alla luce della già proclamata astensione dell’UCPI per i giorni 4-5-6/11/24, è stata individuata la nuova data per il giorno 13/12/24;

ritenuto che le criticità di cui si discute investono la giustizia nel suo complesso;

indice, congiuntamente ai Coa del Distretto di Napoli, la manifestazione, per le suindicate ragioni, che si terrà il giorno 13 dicembre 2024, ore 10.30, con presidio fisico innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, Caserma Garibaldi, e successiva assemblea degli iscritti presso l’Aula Gotica del medesimo ufficio, invitando sin da ora le rappresentanze politiche per discutere del seguente argomento: “Criticità dell’ufficio del giudice di pace: determinazioni in merito”;

delibera, consequenzialmente, di proclamare, l’astensione dalle udienze civili e penali presso gli Uffici del Circondario di Napoli per il giorno 13 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 2 della Legge 12.6.1990 n. 146 e successive modifiche e dell’art. 2 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, nella disciplina già adottata in data 4.4.2007 da OUA, UCPI, ANFI, AIGA, UNCC, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13.12.2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2008.

La proclamazione dell’astensione verrà comunicata, nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni previsto dal suindicato art. 2, comma 1, del Codice di Autoregolamentazione, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale della Corte d’Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale di Napoli, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense e alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Verrà, altresì, assicurata la comunicazione al pubblico dell’astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, sì da rendere nota l’iniziativa il più tempestivamente possibile.

Il Consigliere Segretario Il Presidente

Avv. Antonio Valentino Avv. Carmine Foreste