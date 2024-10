Sovraindebitamento, Commercialisti di Caserta e Caritas insieme

- pubblicità -

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta con l’Arcidiocesi di Capua, la Caritas di Caserta e la Caritas di Capua firmerà il protocollo d’intesa sul tema “Tutela della crisi di sovraindebitamento”.

La firma dell’importante accordo avverrà nel corso della conferenza stampa in programma per mercoledì 9 ottobre alle 12 presso la sala Biblioteca della Diocesi di Caserta in via Redentore 58.

Interverranno l’arcivescovo della Diocesi di Capua e vescovo della Diocesi di Caserta monsignor Pietro Lagnese, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta Pietro Raucci e il referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Odcec Aldo Pellegrino, il direttore della Caritas Caserta don Antonio Vigliotta e il direttore della Caritas Capua don Raffaele Paolucci. A coordinare i lavori Daniele Santo, dottore commercialista dell’Ordine di Caserta.