Sovraindebitamento, l’incontro a Caserta

È stato presentato e firmato oggi nella sala Biblioteca della Diocesi di Caserta il protocollo d’intesa tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta e l’Arcidiocesi di Capua, la Caritas diocesana di Caserta e la Caritas diocesana di Capua.

L’obiettivo è quello di fornire un sostegno concreto alle persone e alle famiglie in situazioni di sovraindebitamento.

La firma al termine della conferenza stampa. Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta il presidente Pietro Raucci, per l’Arcidiocesi di Capua monsignor Pietro Lagnese, per la Caritas diocesana di Caserta don Antimo Vigliotta e per la Caritas diocesana di Capua don Raffaele Paolucci.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Odcec Aldo Pellegrino e il responsabile dell’osservatorio povertà e risorse Caritas Caserta Sergio Ferrajolo. A coordinare i lavori Daniele De Santo, dottore commercialista dell’Ordine di Caserta.

L’iniziativa nasce dalla crescente esigenza di offrire strumenti di supporto a chi è schiacciato dal peso dei debiti, una condizione che può avere effetti devastanti non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e psicologico. In questo contesto, la collaborazione tra l’Ordine e la Caritas si propone di restituire dignità a chi vive tali difficoltà, attraverso l’offerta di consulenze gratuite e percorsi di educazione finanziaria.

Uno degli strumenti cardine di questo progetto è la Legge 3/2012, conosciuta come “legge salva suicidi”, che consente alle persone sovraindebitate di trovare soluzioni per uscire da situazioni finanziarie insostenibili. Il protocollo mira a promuovere la conoscenza di questa normativa e a facilitare l’accesso alle procedure previste dalla legge per tutelare i soggetti più vulnerabili, preservando la loro dignità e il loro diritto a una vita dignitosa.

«L’Ordine dei Commercialisti, in quanto ente pubblico non economico, ha il dovere istituzionale di tutelare l’interesse pubblico», ha dichiarato Pietro Raucci, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. Quindi, ha aggiunto: «Attraverso questa iniziativa intendiamo non solo aiutare le persone in difficoltà economica, ma anche contribuire a rafforzare il tessuto sociale del nostro territorio, prevenendo fenomeni di esclusione e marginalizzazione».

Le parole del vescovo Pietro Lagnese: «Ringrazio il presidente Raucci e l’intero Consiglio. Grazie a loro noi potremo stare vicino a quelle persone che vivono il disagio dell’indebitamento. L’importanza della persona, della sua dignità umana, e la capacità di stare accanto è quanto abbiamo voluto fare con questo protocollo d’intesa».

Insieme con la Caritas diocesana di Caserta, l’Arcidiocesi di Capua e la Caritas diocesana di Capua, l’Ordine si impegna a offrire assistenza pratica e percorsi di educazione finanziaria per evitare che situazioni di sovraindebitamento si ripetano. La collaborazione punta a restituire fiducia e speranza alle persone coinvolte, dimostrando che con il giusto supporto e un forte senso di responsabilità collettiva è possibile affrontare e superare anche le difficoltà più grandi.