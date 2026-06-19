Studio Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi celebra 70 anni di professione

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Una storia che attraversa tre generazioni e sette decenni di professione e che unisce una solida tradizione familiare a una dinamica strategia di espansione nazionale.

Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi, lo studio legale con quartier generale a Napoli, con sedi anche a Milano e Roma, celebra i suoi 70 anni di attività.

Un traguardo straordinario, festeggiato ieri, 18 giugno, presso il Circolo Canottieri Napoli, a alla presenza di esponenti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’imprenditoria e delle professioni.

Dal Cilento a Napoli a Milano e Roma

Fondato nel 1956 nel Cilento e con una prima storica sede a Napoli per intuizione dell’avvocato Giuseppe Di Fiore, lo studio ha saputo evolversi di pari passo con le grandi riforme del sistema fiscale italiano. Dalle prime consulenze a favore delle imprese napoletane che sorgevano e si sviluppavano nel periodo post bellico fino al consolidamento della struttura sotto la guida di Michele Di Fiore, entrato nel 1980, lo studio è diventato un punto di riferimento assoluto nel contenzioso dinanzi agli organi di merito e di legittimità della giustizia tributaria.

L’avv. Michele Di Fiore spiega come abbia sentito l’esigenza di portare questa tradizione oltre i confini in cui è nata, rispondendo a un mondo che cambia “senza mai perdere quel metodo ‘sartoriale’ che ci distingue da tre generazioni”.

L’evento ha offerto l’occasione per fare il punto sulla recente evoluzione dello studio che, con un organico cresciuto fino a 22 unità tra professionisti e collaboratori e oltre 1000 contenziosi gestiti con successo davanti alla giustizia tributaria, ha superato la dimensione locale per proiettarsi sui principali nodi strategici del Paese.

La terza generazione

Sotto la spinta della terza generazione, rappresentata da Lorena Di Fiore e da Gennaro Nunziato, la boutique legale ha infatti consolidato la propria presenza sull’asse nazionale con l’apertura delle sedi di Milano e Roma, con l’idea di esportare l’eccellenza della scuola giuridica partenopea e la cura “sartoriale” tipica della nostra tradizione, nei mercati più dinamici d’Italia e cioè dove si scrive la norma e dove batte il cuore dell’economia.

“Crescere tra le mura di questo studio significa respirare il diritto tributario sin da bambini” ha dichiarato l’avvocato Lorena Di Fiore. “I 70 anni che celebriamo non sono solo un traguardo professionale, ma una storia di famiglia iniziata con la visione di mio nonno Giuseppe.”.

“70 anni di storia sono una responsabilità enorme, ma per noi sono soprattutto un motore” ha sottolineato l’avvocato Gennaro Nunziato. “Il diritto tributario oggi richiede studio, approfondimento e una presenza costante sul territorio. Roma e Milano non sono semplici sedi secondarie, ma i pilastri di una visione che ci permette di dialogare quotidianamente con i vertici del sistema economico e istituzionale, pronti ad affrontare le sfide fiscali dei prossimi decenni.”

La serata ha sancito la formula del successo di “Di Fiore Nunziato avvocati tributaristi”: un perfetto equilibrio tra il rigore scientifico della tradizione e la capacità di interpretare le complessità della modernità economica.