Successo per il primo incontro di Milano Percorsi a Napoli

Ha riscosso grande interesse e partecipazione, sia in presenza, sia da remoto, l’incontro svoltosi il pomeriggio di venerdì 11 alla Sala Colonne dell’Hotel Terminus, nell’ambito del ciclo di appuntamenti intrapresi dal pool Milano Percorsi-Partite IVA Nazionali-Sindacato Italiano Commercialisti-Movimento Consumatori-Globo Utenti e Gruppo Gazzette che è media partner dell’iniziativa.

Dopo gli incontri tenutisi a Lecce e a Milano è stata la volta di Napoli, tema dell’incontro gli strumenti di tutela per le partite IVA tra fisco e banche.

L’incontro darà crediti formativi ad avvocati e commercialisti.

L’appuntamento di venerdì scorso ha anche segnato due momenti importanti, la partecipazione di Partite IVA Campania con il Presidente Salvatore Caraviello e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli con il Consigliere Dott. Vincenzo Tiby che ha manifestato disponibilità a contribuire all’organizzazione ed alla promozione di altri incontri sul territorio.

Dopo i saluti del Direttore di Gazzetta di Napoli Pietro Pizzolla, del VicePresidente del Movimento Nazionale Consumatori Dr. Bruno Maizzi, e del Dr. Michele Cordari Responsabile Fenailp Settore Finanziario si è sviluppato il tema in oggetto, con il coordinamento del Dott. Marcello Guadalupi, Presidente di Milano Percorsi, e del Cav. Antonio Sorrento, presidente di Partite Iva Nazionali.

Si è affrontato il tema dell’indebolimento della figura del c.d. Garante del Contribuente, come da recenti modifiche apportate nel 2023, se prima questa figura, che era articolata su base regionale, poteva esercitare un qualche potere di moral suasion, adesso, oltre ad essere stata disarticolata come struttura sul territorio, viene anche praticamente svuotata potendo emettere solo pareri non vincolanti.

E’ emerso poi, negli interventi degli Avvocati Maria Assunta Saracino e Matteo Sances, del commercialista Dr. Matteo Della Valle e del Presidente di Globo Utenti Dr. Francesco Di Gennaro, come sia le autorità fiscali sia le istituzioni bancarie facciano leva sulla paura, inviando avvisi di pignoramento presso terzi in alcuni casi anche per cifre consistenti, ed insistano nell’esigere somme non dovute anche dopo che in sede di contenzioso sia stato accertato un errore di persona (come ha illustrato l’Avv. Sances nel suo intervento).

Si è poi evidenziato come l’accesso al credito sia diventato sempre più arduo per le imprese, e che sarebbe necessario un deciso snellimento delle procedure.

Si è poi fatto notare che nel cosiddetto “Magazzino”, cioè l’ammontare dei crediti iscritti a ruolo, formalmente esigibili ma non riscossi, ci sono in realtà crediti che esigibili non lo sono, ma che vengono iscritti a ruolo nonostante non ce ne sia più titolo, creando confusione non certezza delle regole.

Si è infine fatto riferimento alla c.d. “legge salva suicidi”, ossia la legge sul sovraindebitamento (e il fatto stesso che si debba fare una legge del genere indica storture nel sistema, come indicato dal Dr. Maizzi), assorbita dal Codice della Crisi, che può intervenire con la ristrutturazione del debito, con il concordato minore o con la liquidazione controllata.

Ma il punto fondamentale è quello di mettere denaro nelle tasche dei cittadini e far ripartire l’economia, come ha fatto notare il Presidente di Partite Iva Campania Salvatore Caraviello, bisogna ridare potere d’acquisto ai cittadini, liberare le imprese da ulteriori balzelli (come ad esempio l’aumento delle commissioni Bancomat a partire dal prossimo 1 luglio), e contrastare efficacemente i fenomeni di illegalità (come le vendite abusive su TikTok).