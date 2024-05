Tributaristi, Di Fiore Nunziato Avvocati tributaristi si conferma Studio Legale dell’Anno 2024 per Il Sole 24 Ore

Anche quest’anno, “Di Fiore Nunziato Avvocati tributaristi” ottiene il prestigioso riconoscimento di “Studio Legale dell’Anno 2024” per il settore relativo al diritto tributario, nell’ambito della ricerca realizzata da “Il Sole24Ore” in collaborazione con Statista, società specializzata nelle ricerche di mercato. È, altresì, premiato come eccellenza del panorama legale dell’area territoriale “Sud Italia e Isole”.

Giunta alla quinta edizione, l’indagine è una mappa delle eccellenze del panorama legale del nostro Paese, enfatizzando e suddividendo i migliori studi legali d’Italia per aree di attività e realtà territoriale di riferimento.

La classifica si basa sulle oltre 40mila segnalazioni ricevute da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti degli studi legali attivi a livello nazionale in 15 settori di competenza e in cinque macroaree.

Il risultato della indagine, con la lista completa degli Studi premiati, è in uscita oggi, 20 maggio 2024, con un report speciale pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore ed è consultabile sul sito ilsole24ore.com al seguente link

“Siamo onorati di aver confermato e ampliato il riconoscimento d’eccellenza dell’indagine promossa dal Sole 24 Ore e manifestiamo gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo successo. – il commento dei due giovani avvocati Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato nonché del cassazionista Michele Di Fiore, tra l’altro Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli, che insieme ad altri sette avvocati costituiscono lo studio. – La conferma di questo premio è frutto dell’incessante lavoro svolto quotidianamente da tutti noi per garantire un sempre più aggiornato standard qualitativo della prestazione. La cura del servizio e la soddisfazione del cliente sono gli obiettivi da sempre perseguiti dallo studio.”

“Di Fiore Nunziato Avvocati tributaristi” vanta una lunga tradizione: fondato nel 1956 dall’avv. Giuseppe Di Fiore, fin dalle sue origini i settori di specializzazione sono stati il diritto tributario e il diritto civile. La tradizione familiare si è consolidata nel 1984 con l’ingresso in studio dell’avvocato Michele Di Fiore, figlio di Giuseppe. Nel 2011 le attività si rafforzano grazie alla presenza di Lorena Di Fiore, figlia di Michele, e Gennaro Nunziato, consentendo allo Studio di giungere alla sua terza generazione. I professionisti forniscono attività di consulenza tributaria, rappresentanza e difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria di merito e di legittimità.