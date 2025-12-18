Tributaristi, la cena di Natale

- pubblicità -

Si è tenuto, presso la splendida location del Circolo Canottieri, il tradizionale incontro conviviale di auguri di buon anno nuovo organizzato dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro, confronto e condivisione tra i soci della Camera, al termine di un anno sociale ricco di iniziative: convegni, incontri per aggiornamenti formativi, attività istituzionali e relazioni proficue con le autorità giudiziarie e amministrative.

A fare gli onori di casa il Presidente Michele Di Fiore, affiancato dal Segretario Gennaro Nunziato e dai componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione.

Particolare attenzione è stata riservata al ruolo della giovane avvocatura, vero motore di innovazione e continuità per l’associazione. In questo contesto, è stata sottolineata l’attività del Segretario Gennaro Nunziato, che si è fatto promotore di numerosi convegni con la partecipazione di magistrati e giudici tributari e prestando particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani per favorire la loro partecipazione attiva alla vita associativa e contribuendo alla costruzione di un ponte generazionale tra esperienza e futuro.

Tra i partecipanti, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste, il quale è intervenuto portando i saluti dell’Ordine e parole di apprezzamento per l’impegno della CAT Napoli. In particolare, ha sottolineato il valore di tutela e garante dei diritti dei contribuenti svolto dalla CAT per il tramite dei suoi associati, nonchè la collaborazione istituzionale tra la Camera e il Consiglio nell’organizzazione degli eventi formativi.

L’incontro si è concluso con un sentito momento di convivialità, nello spirito di amicizia e collaborazione che contraddistingue l’attività della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli.