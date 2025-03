Tutela delle imprese tra fisco e sistema bancario, convegno a Lecce di Milano PerCorsi

- pubblicità -

Ieri, presso l’ex Convitto Palmieri di Lecce, si è tenuto il convegno dal titolo “Tutela delle imprese tra fisco e sistema bancario”, organizzato da Partite Iva Nazionali e Movimento Consumatori in collaborazione con Milano PerCorsi. L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico, segno dell’interesse e dell’attualità delle tematiche affrontate.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di informare i contribuenti sulle novità in materia bancaria e fiscale, con un focus particolare sulle criticità del sistema che rendono difficile l’operato delle imprese.

All’evento hanno preso parte anche Camera Civile Salentina, il Sindacato Italiano Commercianti, UnilavoroPmi e numerosi Lions Club di Lecce e provincia, sottolineando la rilevanza sociale dell’incontro.

Durante il convegno, il Cav. Sorrento ha illustrato le principali novità introdotte dalla Legge n.111 del 9 agosto 2023 (Legge delega per la riforma fiscale), evidenziando come i decreti legislativi derivati abbiano ridotto i poteri del Garante del Contribuente.

“Abbiamo notato con preoccupazione la sottrazione di quei pochi poteri di cui il Garante disponeva in precedenza”, ha dichiarato Sorrento. “Oggi, questa figura non può più avviare procedimenti disciplinari contro funzionari inadempienti né attivare procedure di autotutela. Per questo, abbiamo già presentato petizioni in Senato per chiedere un tavolo di confronto con le istituzioni e ripristinare tali strumenti di tutela”.

L’evento è stato arricchito dagli interventi di relatori di alto profilo, tra cui il Dott. Marcello Guadalupi, l’Avv. Salvatore Donadei, il Dott. Bruno Maizzi, il Dott. Graziano Ceglia, il Prof. Avv. Giuseppe Durante, gli Avv.ti Maria Assunta Saracino, Matteo Sances e Sergio Patrone e il direttore editoriale del Gruppo Gazzette Agostino Marotta.

Gli organizzatori hanno ringraziato i partecipanti e i relatori per il loro contributo, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere iniziative simili per garantire una maggiore trasparenza e tutela per imprese e cittadini.

Il successo del convegno dimostra quanto sia sentita la necessità di un dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese e consumatori, per affrontare le sfide del sistema fiscale e bancario e garantire un contesto più equo e sostenibile per tutti.