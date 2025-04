Un largo Luigi Necco al Vomero

- pubblicità -

La Giunta Comunale, su proposta del vicesindaco e assessora con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, ha approvato l’apposizione di una targa commemorativa per il giornalista e studioso Luigi Necco, nel largo che collega piazza Leonardo a via Girolamo Santacroce.

Sempre su proposta dell’assessora alla Toponomastica, la Giunta ha approvato l’intitolazione a Giovanni Di Marino, medico condotto, di vico detto Croce nel quartiere Chiaiano della Municipalità 8 e l’istituzione dei toponimi via Antonio Latini, via Vincenzo Corrado e via Ippolito Cavalcanti, cuochi e letterati, nelle aree attualmente denominate vicoletto 1° Politi, vicoletto 2° Politi e vicoletto 3° Politi a Montecalvario.