Violenza di genere, strumenti per una corretta narrazione, corso per giornalisti giovedì 9

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“Violenza di genere, strumenti per una corretta narrazione”: è questo il titolo del corso che intende approfondire le modalità con cui i media raccontano episodi di violenza di genere, con particolare attenzione all’uso corretto del linguaggio, delle immagini e dei riferimenti narrativi, nel rispetto dei principi deontologici del giornalismo. Attraverso l’analisi di casi concreti e di contenuti diffusi dai mezzi di informazione e dai social network, verranno evidenziate criticità e buone pratiche utili per una comunicazione responsabile.

In particolare, sarà presa in esame la copertura mediatica relativa all’omicidio di Ylenia Musella, la giovane uccisa dal fratello a Ponticelli nel febbraio scorso, episodio che ha generato un’ampia discussione pubblica e una significativa campagna d’odio sui social network, spesso alimentata da narrazioni mediatiche caratterizzate da linguaggi e immagini inappropriate o fuorvianti.

L’iniziativa mira a fornire strumenti di riflessione e aggiornamento professionale ai giornalisti, rafforzando la consapevolezza dell’importanza di una narrazione corretta e rispettosa delle vittime di violenza di genere.

L’incontro formativo è promosso in occasione della nascita del presidio campano di Giulia Giornaliste

Interventi e relatori

Antonio Garofalo , Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Maria (Marilù) Ferrara , docente e Presidente del CUG – Comitato Unico di Garanzia, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

, docente e Presidente del CUG – Comitato Unico di Garanzia, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Maria Luisa Iavarone , docente di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Presidente dell’associazione Artur

, docente di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Presidente dell’associazione Artur Valeria Valente , Senatrice della Repubblica, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere

, Senatrice della Repubblica, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere Serena Bersani , Presidente di Giulia Giornaliste

, Presidente di Giulia Giornaliste Roberta Lisi , Segretaria di Giulia Giornaliste

, Segretaria di Giulia Giornaliste Geppina Landolfo , Segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania

, Segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania Elisabetta Garzo , già Presidente del Tribunale di Napoli

, già Presidente del Tribunale di Napoli Alessandra Accardo , poliziotta della Questura di Napoli, vittima di violenza nel 2022 e oggi voce impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza di genere

, poliziotta della Questura di Napoli, vittima di violenza nel 2022 e oggi voce impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza di genere Luciana Esposito, membro del direttivo di Giulia Giornaliste e coordinatrice di Giulia Campania

Il corso si terrà presso l’Aula Magna Matilde Serao – Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38 80133, Napoli dalle ore 10 alle 14.

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