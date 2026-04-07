Violenza di genere, strumenti per una corretta narrazione, corso per giornalisti giovedì 9

“Violenza di genere, strumenti per una corretta narrazione”: è questo il titolo del corso che intende approfondire le modalità con cui i media raccontano episodi di violenza di genere, con particolare attenzione all’uso corretto del linguaggio, delle immagini e dei riferimenti narrativi, nel rispetto dei principi deontologici del giornalismo. Attraverso l’analisi di casi concreti e di contenuti diffusi dai mezzi di informazione e dai social network, verranno evidenziate criticità e buone pratiche utili per una comunicazione responsabile.
In particolare, sarà presa in esame la copertura mediatica relativa all’omicidio di Ylenia Musella, la giovane uccisa dal fratello a Ponticelli nel febbraio scorso, episodio che ha generato un’ampia discussione pubblica e una significativa campagna d’odio sui social network, spesso alimentata da narrazioni mediatiche caratterizzate da linguaggi e immagini inappropriate o fuorvianti.
L’iniziativa mira a fornire strumenti di riflessione e aggiornamento professionale ai giornalisti, rafforzando la consapevolezza dell’importanza di una narrazione corretta e rispettosa delle vittime di violenza di genere.
L’incontro formativo è promosso in occasione della nascita del presidio campano di Giulia Giornaliste
Interventi e relatori
- Antonio Garofalo, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
- Maria (Marilù) Ferrara, docente e Presidente del CUG – Comitato Unico di Garanzia, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
- Maria Luisa Iavarone, docente di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Presidente dell’associazione Artur
- Valeria Valente, Senatrice della Repubblica, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere
- Serena Bersani, Presidente di Giulia Giornaliste
- Roberta Lisi, Segretaria di Giulia Giornaliste
- Geppina Landolfo, Segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania
- Elisabetta Garzo, già Presidente del Tribunale di Napoli
- Alessandra Accardo, poliziotta della Questura di Napoli, vittima di violenza nel 2022 e oggi voce impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza di genere
- Luciana Esposito, membro del direttivo di Giulia Giornaliste e coordinatrice di Giulia Campania
Il corso si terrà presso l’Aula Magna Matilde Serao – Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38 80133, Napoli dalle ore 10 alle 14.
Per iscriversi accedere con le proprie credenziali alla piattaforma www.formazionegiornalisti.it e cliccare al seguente link:
https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/b6f5b66b-bcab-4f86-91a6-25c37417242e
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.